Split domaćin velikog summita: Stižu Macron, von der Leyen, Costa, knez Albert II. i jordanski prijestolonasljednik

Split će 6. i 7. listopada biti središte europske i mediteranske diplomacije. U hotelu Radisson Blu održava se summit MED9, kojemu će domaćin biti predsjednik Vlade Andrej Plenković, a u grad pod Marjanom stižu brojni europski čelnici i visoki međunarodni dužnosnici. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9, koju uz Hrvatsku čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska.

U Split stiže niz visokih europskih dužnosnika

Na sastanku će sudjelovati šefovi država i vlada zemalja članica MED9, a među najzvučnijim imenima svakako je francuski predsjednik Emmanuel Macron, s kojim je predviđen i bilateralni susret hrvatskog premijera. U Split dolazi i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa te europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica. Summitu će se pridružiti i suvereni knez Monaka Albert II., kao i prijestolonasljednik Hašemitske Kraljevine Jordan Al Hussein bin Abdullah II. Uz predsjednika Vlade na summitu će biti i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara.

Sigurnost, migracije, energija i Mediteran u središtu razgovora

Glavne teme sastanka bit će zajednički europski i mediteranski izazovi, a hrvatsko predsjedanje MED9 usmjereno je na tri ključna prioriteta – sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran. Čelnici će razgovarati o sigurnosti i migracijama, energetici i otpornosti, zaštiti okoliša i upravljanju vodama te demografskim izazovima. Jedna od važnih tema bit će i odnos Europske unije prema južnom susjedstvu te provedba Pakta za Sredozemlje.

Plenković domaćin niza bilateralnih razgovora

Premijer Andrej Plenković tijekom summita održat će niz bilateralnih susreta s visokim gostima, među kojima su Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron i jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II. Predviđene su dvije radne sesije. Prva će biti posvećena otpornom Mediteranu kao važnom dijelu snažnije Europe, dok će se u drugoj govoriti o partnerstvu za održiv i prosperitetan Mediteran. U rasprave će biti uključeni i Albert II. od Monaka te jordanski prijestolonasljednik. Posebna pozornost bit će posvećena i geopolitičkoj te geoekonomskoj situaciji na Bliskom istoku, nakon čega je predviđena zajednička konferencija za medije šefova država i vlada.

Split će tako tijekom dva dana ugostiti jedan od najvažnijih međunarodnih političkih skupova održanih ove godine u Hrvatskoj.