Split domaćin studentima iz cijelog svijeta: Pokrenuta dva nova međunarodna diplomska studija

Split ovog listopada postaje mjesto susreta studenata iz različitih dijelova Europe i svijeta. Sveučilište u Splitu ugostilo je prvu generaciju studenata dvaju novih međunarodnih združenih diplomskih programa koji se izvode na engleskom jeziku.
Riječ je o programima Joint Master's Programme in Port Management and Logistics (MIPMAL), usmjerenom na upravljanje lukama i pomorsku logistiku, te Sustainability Transition for Organisations and Resilience Management (STORM), posvećenom održivoj tranziciji organizacija i upravljanju otpornošću.
Oba dvogodišnja studija nastala su u sklopu alijanse European University of the Seas – SEA-EU.
Prva generacija stigla u Split
Povodom početka novog akademskog poglavlja u ponedjeljak, 5. listopada, na Pomorskom i Ekonomskom fakultetu održan je Dan dobrodošlice za prvu generaciju studenata.
Pozdravila ih je prof. dr. sc. Katarina Vukojević, prorektorica za projekte i međunarodnu suradnju, istaknuvši kako je velika čast za Sveučilište u Splitu ugostiti prve studente zajedničkih međunarodnih master programa.
MIPMAL povezuje pet europskih sveučilišta – Cádiz, Maltu, Split, Gdańsk i Algarve – a studentima omogućuje stjecanje međunarodnog iskustva i stvaranje profesionalnih kontakata diljem Europe.
"Poseban naglasak stavljen je na aktualne izazove pomorskog sektora, poput digitalizacije luka, smanjenja emisija, korištenja novih izvora energije i konkurentnosti u globalnim lancima opskrbe. Split je idealno mjesto za ovakav studij jer na ovaj način možete teorijska znanja povezati s iskustvom jednog od najvažnijih putničkih lučkih središta na Mediteranu", poručila je Vukojević studentima MIPMAL-a.
Studirat će na različitim europskim sveučilištima
STORM okuplja šest europskih sveučilišta – Cádiz, Brest, Maltu, Split, Gdańsk i Nord.
"Program razvija takozvani 'sailor-manager' način razmišljanja – sposobnost prilagodbe promjenjivim okolnostima bez gubitka smjera. Kroz međunarodno iskustvo, rad u različitim akademskim i kulturnim okruženjima te suradnju s kolegama iz različitih zemalja imat ćete priliku razvijati fleksibilnost, otpornost i vještine potrebne za buduće upravljanje organizacijama", kazala je Vukojević.
Naglasila je i posebnu ulogu prve generacije studenata, čija će iskustva i povratne informacije pomoći u daljnjem razvoju programa.
Posebnost ovih studija jest upravo njihova međunarodna struktura. Studenti nisu vezani uz samo jedno sveučilište, već tijekom obrazovanja mogu studirati na različitim partnerskim institucijama. Nastava i program međusobno su usklađeni, a nakon završetka studija studenti dobivaju zajedničku europsku diplomu.
Pokrenut i studij održive plave ekonomije
Unutar SEA-EU alijanse pokrenut je i međunarodni združeni preddiplomski studij održive plave ekonomije Sustainable Blue Economy (Sea-Blue).
Trogodišnji program prvu akademsku godinu započinje na Sveučilištu u Cádizu u Španjolskoj, a studenti će tijekom kasnijih godina moći birati specijalizacije i nastaviti obrazovanje na drugim partnerskim sveučilištima, među kojima je i Sveučilište u Splitu.
Nakon službene dobrodošlice i upoznavanja s nastavnicima, uz podršku Erasmus Student Networka (ESN) organizirano je i druženje studenata kako bi se od prvog dana lakše povezali i uklopili u život grada.
Dolazak prve generacije studenata novih međunarodnih programa predstavlja novi korak za Sveučilište u Splitu unutar europskog prostora visokog obrazovanja, a Split dodatno učvršćuje svoju ulogu međunarodnog sveučilišnog grada.