Split domaćin studentima iz cijelog svijeta: Pokrenuta dva nova međunarodna diplomska studija

Split ovog listopada postaje mjesto susreta studenata iz različitih dijelova Europe i svijeta. Sveučilište u Splitu ugostilo je prvu generaciju studenata dvaju novih međunarodnih združenih diplomskih programa koji se izvode na engleskom jeziku.

Riječ je o programima Joint Master's Programme in Port Management and Logistics (MIPMAL), usmjerenom na upravljanje lukama i pomorsku logistiku, te Sustainability Transition for Organisations and Resilience Management (STORM), posvećenom održivoj tranziciji organizacija i upravljanju otpornošću.

Oba dvogodišnja studija nastala su u sklopu alijanse European University of the Seas – SEA-EU.

Prva generacija stigla u Split

Povodom početka novog akademskog poglavlja u ponedjeljak, 5. listopada, na Pomorskom i Ekonomskom fakultetu održan je Dan dobrodošlice za prvu generaciju studenata.

Pozdravila ih je prof. dr. sc. Katarina Vukojević, prorektorica za projekte i međunarodnu suradnju, istaknuvši kako je velika čast za Sveučilište u Splitu ugostiti prve studente zajedničkih međunarodnih master programa.

MIPMAL povezuje pet europskih sveučilišta – Cádiz, Maltu, Split, Gdańsk i Algarve – a studentima omogućuje stjecanje međunarodnog iskustva i stvaranje profesionalnih kontakata diljem Europe.

"Poseban naglasak stavljen je na aktualne izazove pomorskog sektora, poput digitalizacije luka, smanjenja emisija, korištenja novih izvora energije i konkurentnosti u globalnim lancima opskrbe. Split je idealno mjesto za ovakav studij jer na ovaj način možete teorijska znanja povezati s iskustvom jednog od najvažnijih putničkih lučkih središta na Mediteranu", poručila je Vukojević studentima MIPMAL-a.

Studirat će na različitim europskim sveučilištima

STORM okuplja šest europskih sveučilišta – Cádiz, Brest, Maltu, Split, Gdańsk i Nord.

"Program razvija takozvani 'sailor-manager' način razmišljanja – sposobnost prilagodbe promjenjivim okolnostima bez gubitka smjera. Kroz međunarodno iskustvo, rad u različitim akademskim i kulturnim okruženjima te suradnju s kolegama iz različitih zemalja imat ćete priliku razvijati fleksibilnost, otpornost i vještine potrebne za buduće upravljanje organizacijama", kazala je Vukojević.

Naglasila je i posebnu ulogu prve generacije studenata, čija će iskustva i povratne informacije pomoći u daljnjem razvoju programa.

Posebnost ovih studija jest upravo njihova međunarodna struktura. Studenti nisu vezani uz samo jedno sveučilište, već tijekom obrazovanja mogu studirati na različitim partnerskim institucijama. Nastava i program međusobno su usklađeni, a nakon završetka studija studenti dobivaju zajedničku europsku diplomu.

Pokrenut i studij održive plave ekonomije

Unutar SEA-EU alijanse pokrenut je i međunarodni združeni preddiplomski studij održive plave ekonomije Sustainable Blue Economy (Sea-Blue).

Trogodišnji program prvu akademsku godinu započinje na Sveučilištu u Cádizu u Španjolskoj, a studenti će tijekom kasnijih godina moći birati specijalizacije i nastaviti obrazovanje na drugim partnerskim sveučilištima, među kojima je i Sveučilište u Splitu.

Nakon službene dobrodošlice i upoznavanja s nastavnicima, uz podršku Erasmus Student Networka (ESN) organizirano je i druženje studenata kako bi se od prvog dana lakše povezali i uklopili u život grada.

Dolazak prve generacije studenata novih međunarodnih programa predstavlja novi korak za Sveučilište u Splitu unutar europskog prostora visokog obrazovanja, a Split dodatno učvršćuje svoju ulogu međunarodnog sveučilišnog grada.