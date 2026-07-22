Split domaćin europske ragbijaške elite: Park mladeži tri dana u znaku spektakularnog Rugby Europe Championshipa 2026.

Split će od 24. do 26. srpnja 2026. godine biti domaćin ovogodišnjeg Europskog prvenstva u ragbiju 7 – Rugby Europe Championship 2026., koje će se održati na stadionu Park mladeži.

Na velikoj sportskoj manifestaciji okupit će se najbolje europske reprezentacije – 12 muških i 12 ženskih selekcija – koje će se natjecati u olimpijskoj disciplini ragbija 7. Osim vrhunskih utakmica, posjetitelje očekuje bogat prateći program uz koncerte i zabavne sadržaje.

Natjecateljski program počinje u petak, 24. srpnja, od 10 sati, dok je svečano otvorenje Europskog prvenstva predviđeno za 21.45 sati. Posjetitelji će moći uživati u posebnom programu otvaranja, koreografiji sa specijalnim efektima, a nakon toga slijedi DJ program uz DJ Knolldoll i gostujuće DJ-e.

Subota, 25. srpnja, donosi cjelodnevni natjecateljski program koji počinje u 10 sati, a večer je rezervirana za veliki glazbeni spektakl. U 22.15 sati na Park mladeži stižu Gipsy Kings by Andre Reyes, koji će održati koncert za sve posjetitelje prvenstva.

U nedjelju, 26. srpnja, na rasporedu su završne utakmice Europskog prvenstva, nakon kojih slijedi ceremonija dodjele medalja i službeno zatvaranje natjecanja. Veliko sportsko druženje završit će završnim partyjem koji počinje u 22 sata.

Europsko prvenstvo u ragbiju 7 bit će prilika da Split ugosti najbolje europske ragbijaše i ragbijašice te još jednom potvrdi svoj status grada velikih sportskih događanja.