Split domaćin Dana srpske kulture: Bogat program uz pjesmu, recitacije i folklor

Splitsko kulturno društvo Prosvjeta, zajedno s Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Splita i Vijećem srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije, i ove godine organizira manifestaciju Dani srpske kulture.

Riječ je o manifestaciji kojom organizatori nastavljaju aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije, njegovanje kulturne baštine te razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

"Pjesmom i igrom kroz baštinu"

U sklopu ovogodišnjeg programa u subotu, 19. rujna, u splitskom Gradskom kazalištu lutaka održat će se program pod nazivom "Pjesmom i igrom kroz baštinu". Pred splitskom publikom nastupit će ženski pjevački zbor i recitatorska sekcija SKD-a Prosvjeta iz Splita, kao i folklorna sekcija SKD-a Prosvjeta iz Benkovca. Program počinje u 19 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Manifestacija se održava od 2019. godine

Prvi Dani srpske kulture u Splitu organizirani su 2019. godine, a manifestacija je tijekom proteklih godina prerasla u višednevni kulturni program. Ovogodišnje izdanje sufinanciraju Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Grad Split.

Organizatori pozivaju građane da im se pridruže u subotu, 19. rujna, od 19 sati u Gradskom kazalištu lutaka u Splitu i upoznaju dio kulturne i umjetničke baštine predstavljene kroz pjesmu, recitacije i folklor.