Split domaćin 12. izdanja međunarodnog festivala street arta i ekstremnih sportova xSTatic

Međunarodni festival street arta i ekstremnih sportova „xSTatic“ je od svoj prvog izdanja 2009. god., ugostio preko 750 umjetnika, glazbenika i sportaša iz cijelog svijeta:

USA, Kanada, Brazil, Engleska, Rusija, Nizozemska, Njemačka, Francuska, Bugarska, Italija, Švicarska, Škotska, Danska, Španjolska, Austrija, Turska, Malezija, Australija, Venezuela, BIH, Srbija, Slovenija i naravno Hrvatska.

Od glazbenika su nastupali Roots Manuva, TBF, Edo Maajka, Dječaci, Vojko V, Krešo Bengalka, Grše, Marčelo, Frenkie i mnogi drugi.

Festival je fokusiran na street art kulturu, uz jak glazbeni i sportski program. „xSTatic“ festival je surađivao sa EU komisijom, udrugom Most, muzejom suvremene umjetnosti na manifestaciji Noć muzeja, španjolskim i američkim veleposlanstvom na različitim umjetničkim programima.

Na ovogodišnjem 12 izdanju sudjeluju umjetnici iz USA, Malezije, Meksika, Kine, Italije, Njemačke, Čilea, Srbije, BIH, Slovenije i Hrvatske, uz glazbeni i sportski program na prostoru sportskog centra Gripe / Koteks.

Program:

Petak 12.09.

Koteks/Gripe

12.00. graffiti jam

16.00. skate session

Food i art corner

Indoor skatepark Kolo

20.00. otvaranje izložbe Wall Ride (izložba preko 60 oslikanih skate dasaka koje su radili hrvatski umjetnici)

20.00. skate session

21.00. tagging natjecanje (u potpisima)

22.00 open mic

23.30 afterparty

Subota 13.09.

Koteks/Gripe

12.00. graffiti jam

17.00. best trick natjecanje

18.00. mini ramp natjecanje

21.00. koncert

Food i art corner