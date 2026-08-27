Split dobiva više od 1.300 novih parking mjesta: Vlada odobrila gotovo 65 milijuna eura za dva velika projekta

Split bi u idućem razdoblju trebao dobiti više od 1.300 novih parkirnih mjesta, nove prometne ulaze u grad te snažnije povezivanje parkiranja i javnog prijevoza. Vlada Republike Hrvatske Gradu Splitu osigurala je 64.844.919,35 eura bespovratnih sredstava za realizaciju projekata Park & Ride na Lovrincu i Park & Walk na Turskoj kuli.

Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi čak 80.718.334,09 eura, a detalje će u petak predstaviti splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Velike promjene na Turskoj kuli

Projektima je predviđena izgradnja više od 1300 novih parkirnih mjesta, ali i infrastrukture koja bi trebala omogućiti jednostavnije povezivanje različitih oblika prijevoza. Planirana su mjesta za autobuse i taksi vozila, punionice za električna vozila, car-sharing, sustav javnih bicikala i druga prateća infrastruktura. Predviđene su i nove biciklističke rute prema staroj gradskoj jezgri.

Turska kula trebala bi dobiti potpuno novu prometnu i parkirališnu funkciju. Dodatno, povezivanjem Puta Glavičina s Putom Supavla planira se osigurati kvalitetniji pristup ovoj lokaciji i stvoriti novi prometni pravac prema gradskom središtu. Velika promjena očekuje se i na Lovrincu, gdje bi novi Park & Ride sustav trebao smanjiti prometni pritisak i probleme s parkiranjem na istočnom ulazu u Split. Poseban naglasak stavljen je na područje KBC-a Split, koje se svakodnevno suočava s velikim prometnim opterećenjem. Uz nova parkirna mjesta, projekt obuhvaća rekonstrukciju Lovrinačke ulice i Puta groblja, kao i povezivanje parkirališta s gradskim središtem električnim autobusima.

Jedna karta za parking i javni prijevoz

Planirana je i optimizacija linija električnih autobusa te uvođenje digitalnog sustava "Split Mobility Pass".

Riječ je o jedinstvenoj karti koja bi povezivala parkiranje i javni prijevoz te građanima i posjetiteljima omogućila jednostavnije korištenje različitih oblika prijevoza. Novi sustav trebao bi biti povezan s postojećim ITS sustavom i informacijskim panelima na ulazima u Split, čime bi vozači pravodobno dobivali informacije o prometu i mogućnostima parkiranja.

Gradonačelnik Tomislav Šuta detalje projekata, njihove očekivane učinke i daljnje korake u realizaciji predstavit će na konferenciji za medije koja će se održati u petak, 28. kolovoza kod Turske kule.