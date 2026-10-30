Split dobiva potpuno novi adventski festival! Deset dana knjiga, druženja i iznenađenja na atraktivnim lokacijama u centru grada

Naveliko se već najavljuju programi koji će u Split u prosincu donijeti adventsku čaroliju, no - kako bi se reklo u televizijskim reklamama - to nije sve!

Naime, književno-nakladnička inicijativa Splitski kantun ostaje vjerna sebi, uvijek spremna na nove izazove i projekte. Iz Splitskog kantuna, čije su pokretačice sestre Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar okupile brojne male splitske izdavače i autore-nakladnike, Splićanima i njihovim gostima u blagdansko vrijeme stiže poseban doprinos kulturnom životu grada: prvi Splitski književni advent by Splitski kantun.

Inicijatorice projekta Splitu su već donijele vrlo popularni festival SlatCroFest by Slatkopedija, a nakladničkom aktivnošću redovito obogaćuju i Mediteranski festival knjige. Sada su pripremile nešto potpuno novo: festival koji će na deset dana – od 11. do 20. prosinca – povezati knjige, autore, čitatelje i sve one koji vole dobre priče!

Na Splitskom književnom adventu bit će ponuđen bogat i raznovrstan program za sve generacije, djecu, mlade i odrasle: književni susreti, predstavljanja knjiga, kreativne radionice, razgovori, kvizovi i brojna druga iznenađenja.

Festivalski program odvijat će se na nekoliko atraktivnih lokacija u centru Splita, uz podršku Grada Splita, u suorganizaciji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split te u partnerstvu s Etnografskim muzejom Split i kavanom Central.

"Želja nam je ovim festivalom u božićno vrijeme vratiti knjigu pod svjetla reflektora, dati joj zasluženu pažnju i podsjetiti naše sugrađane da se u knjigama kriju, ali i da uz knjige nastaju, najljepše priče.", kažu sestre Bošković, otkrivajući da se ovom projektu kao sponzor dječjeg programa već pridružila poliklinika Sabol. Vizualni identitet novog splitskog festivala potpisuje studio "13. kat".

Detalji programa bit će poznati vrlo brzo, no svi posjetitelji mogu biti sigurni da neće požaliti ako u svojim kalendarima rezerviraju datume od 11. do 20. prosinca, kad će u đir Splitom krenuti s knjigama.