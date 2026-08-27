Split dobiva novu veliku triatlonsku priču: Žnjan postaje arena za plivanje, biciklizam i trčanje

Split TRI, triatlonska utrka koja okuplja natjecatelje iz Hrvatske i regije, ove godine donosi veliku promjenu. Umjesto u centru grada i na području Marjana, natjecatelji će se okušati na potpuno novoj lokaciji – novouređenom Žnjanu. Riječ je o utrci koja je nastala iz dugogodišnje tradicije Triatlon kluba Split i poznatog Marjanskog đira, manifestacije čija povijest traje više od četvrt stoljeća.

Od Marjanskog đira do međunarodne utrke

Marjanski đir godinama se uglavnom održavao na Benama, dok je prije tri godine prvi put preseljen u centar grada kao Prvenstvo Hrvatske u olimpijskom triatlonu. Ubrzo se, međutim, pojavila ideja o organizaciji dviju zasebnih utrka – jedne unutar sustava Hrvatskog triatlonskog saveza te druge koja bi imala međunarodni karakter i Split pozicionirala na karti globalne triatlonske zajednice.

Tako je prošle godine nastao Split TRI. Ove godine, zbog radova na prometnicama oko Marjana, obje utrke sele na Žnjan, a organizatori ističu kako bi upravo novouređeni plato mogao biti idealna kulisa za ovakav sportski događaj.

"Novouređeni Žnjanski plato idealna je lokacija za kraće triatlonske i akvatlonske utrke. Svi natjecatelji mogu očekivati brzu i zanimljivu utrku uz veliku podršku posjetitelja kojima plato svakodnevno obiluje. Cijela utrka odvija se tik uz more, što joj daje dodatnu draž", poručuju organizatori.

Od 750 metara plivanja do utrke za najmlađe

Program je prilagođen i iskusnim triatloncima, ali i svima koji se tek žele okušati u ovom sportu. Najiskusnije očekuje sprint triatlon koji uključuje 750 metara plivanja, 20 kilometara vožnje biciklom te pet kilometara trčanja.

Početnicima je namijenjen upola kraći super sprint, a jedna od olakotnih okolnosti jest i to što natjecatelji mogu nastupiti s MTB biciklom, bez potrebe za ulaganjem u specijaliziranu triatlonsku opremu. Poseban dio programa rezerviran je za djecu do 12 godina. Njih očekuje dječji akvatlon koji se sastoji od 50 metara plivanja i 500 metara trčanja.

Što je zapravo akvatlon?

Akvatlon predstavlja spoj plivanja i trčanja te se smatra odličnim ulaskom u svijet triatlona, osobito za djecu i početnike. Budući da je biciklistički segment triatlona često tehnički i financijski najzahtjevniji, akvatlon omogućuje natjecateljima da bez bicikla upoznaju atmosferu višedisciplinarnog sporta.

Natjecatelji najprije plivaju, a nakon izlaska iz mora obuvaju tenisice i nastavljaju trčanjem prema cilju. Dionica na Split TRI utrci bit će dovoljno kratka da je, prema riječima organizatora, mogu završiti sva djeca koja znaju samostalno plivati.

"Možda im triatlon postane način života"

Prijave za Split TRI otvorene su do 1. listopada putem službene stranice splittri.com, a organizatori posebno pozivaju one koji nikada nisu nastupili na triatlonu da upravo u Splitu naprave svoj prvi korak. "Svakako neka dođu probati završiti svoj prvi triatlon ili prijave svoje najmlađe na akvatlon. Mogu garantirati da će dobiti zanimljivo iskustvo, a možda im se toliko svidi da im triatlon i sport postanu način života", poručuju.

Za one koji se još ne usude stati na startnu liniju postoji i druga mogućnost. "Oni oprezniji neka dođu kao gledatelji ili, još bolje, kao volonteri. Tako će iz prve ruke vidjeti kako sve izgleda, a bez naglog izlaska iz svoje zone komfora", zaključuju organizatori.

Prijave za volontere također su otvorene putem posebnog online obrasca.