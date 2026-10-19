Split dobiva novo mjesto za inspiraciju za najvažniji dan u životu: Wedding Week stiže u centar Joker!

Planiranje vjenčanja danas je mnogo više od odabira haljine, restorana i glazbe. Budući mladenci sve više pažnje posvećuju detaljima, originalnim konceptima i stvaranju posebnog doživljaja koji odražava njihovu osobnost. Upravo takav pristup stoji iza Wedding Weeka, novog događaja kojim splitski Joker želi unijeti svježinu na gradsku scenu.

Vesna Sposa

Tijekom tri dana posjetitelji će imati priliku upoznati profesionalce iz svijeta vjenčanja, istražiti aktualne trendove i pronaći konkretna rješenja za organizaciju svojeg velikog dana, bez potrebe za obilaskom brojnih lokacija i dogovaranjem pojedinačnih sastanaka.

Poznata imena vjenčane industrije stižu u Joker

Posebnu pozornost budućih mladenki zasigurno će privući Vesna Sposa, koja će predstaviti svijet elegantnih vjenčanih kreacija, dok će Seven Weddings & Events približiti svoju ponudu prostora za proslave i cateringa.

SEVEN Weddings&Events

Ponudu će upotpuniti stručnjaci za dekoracije, fotograﬁju, organizaciju događanja, ljepotu i brojne druge segmente vjenčane industrije. Posjetitelji će tako moći usporediti različite stilove, upoznati ljude koji stoje iza pojedinih brendova i dobiti savjete iz prve ruke. Svoj doprinos događaju dat će i Bakus Sposa iz susjednog Ljubuškog, čime Wedding Week dobiva i međunarodnu dimenziju.

Bakus Sposa

Izlagačima smo osigurali besplatan prostor, a posjetiteljima besplatan ulaz

O ideji koja stoji iza Wedding Weeka razgovarali smo s Teom Vukadin iz marketinga trgovačkog centra Joker, koja ističe kako je od početka bilo važno stvoriti događaj koji će biti koristan i izlagačima i posjetiteljima.

„Odlučili smo izlagačima osigurati potpuno besplatan izlagački prostor, a svim posjetiteljima besplatan ulaz. Željeli smo ukloniti ﬁnancijske prepreke sudjelovanju i pružiti priliku kvalitetnim

profesionalcima da predstave svoj rad, ostvare nove kontakte i približe svoju ponudu široj publici. Istovremeno, budućim mladencima omogućujemo da na jednom mjestu upoznaju različite ponuđače, usporede ideje i lakše donesu odluke koje ih čekaju tijekom organizacije vjenčanja“, objašnjava Vukadin.

Ambicija je stvoriti novu splitsku tradiciju

Wedding Week ujedno je prilika da se istakne kvaliteta domaće vjenčane industrije, koja posljednjih godina prati svjetske trendove, ali zadržava vlastitu prepoznatljivost.

Organizatori pritom ne razmišljaju samo o ovogodišnjem izdanju. Želja im je da događaj dobije svoje stalno mjesto u splitskom kalendaru.

„Vjenčanja u sebi nose posebnu emociju, eleganciju i čaroliju, a upravo smo takvu atmosferu željeli prenijeti u Joker. Voljeli bismo da Wedding Week postane događaj koji će se svake jeseni s nestrpljenjem iščekivati. Naša je želja da ovo bude početak jedne lijepe tradicije koja će iz godine u godinu rasti, okupljati sve više kreativnih ljudi i zauzeti posebno mjesto u kalendaru događanja našeg grada. Split ima izvrsne profesionalce i vjerujemo da zaslužuje ovakav događaj“, zaključuje Vukadin.

Tri dana otvorena za sve posjetitelje

Iako je program prvenstveno osmišljen za buduće mladence, Wedding Week otvoren je i svima koje zanimaju moda, dizajn, gastronomija i organizacija posebnih prigoda.

Za razliku od inspiracije koju svakodnevno pronalazimo na društvenim mrežama, ovdje će posjetitelji moći uživo vidjeti predstavljenu ponudu, postaviti pitanja i dobiti informacije prilagođene vlastitim željama i mogućnostima.

Wedding Week održava se od 23. do 25. listopada, svakoga dana od 10 do 21 sat, u trgovačkom centru Joker u Splitu.

Ulaz je besplatan, a svi zainteresirani pozvani su otkriti što donosi prvo izdanje Wedding Weeka.