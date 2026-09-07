Split dobiva novo gastro mjesto. Tica otvara vrata na Pazaru, evo što spremaju

Splitska gastronomska scena od utorka postaje bogatija za novo mjesto. Na Pazaru se otvara Tica, novi ugostiteljski koncept koji će, kako najavljuju njegovi pokretači, biti posvećen piletini pripremljenoj na različite načine, uz glazbeni program i nešto drugačije okuse.

Otvorenje je zakazano za utorak u 20 sati, a iza cijele priče, poručuju iz Tice, stoje mjeseci planiranja, degustiranja i slaganja jelovnika.

Za prvu večer pripremili su poseban program hrane, pića i glazbe. Za atmosferu će biti zadužena Frequenia, koja stiže s hibridnim setom koji spaja DJ nastup i vokal uživo.

Glavna zvijezda jelovnika bit će, očekivano, piletina. Posjetitelji će moći kušati peku od pivca, pečeno pile, pileći tingul, pileću parmu, pohana krilca i zabatke te paštetu od pilećih srca i jetrice.

Za otvorenje pripremaju i specijalitet sa smokera – Jamaican Jerk Chicken s dimljenim ananasom, kojim će pokušati spojiti okuse Kariba sa splitskim gastronomskim štihom.

Iz Tice napominju kako će količine hrane tijekom prve večeri biti ograničene pa zainteresiranima poručuju da na Pazar stignu na vrijeme.

„Dođi na vrime – da ne ostaneš na 'a bilo je prije'“, poručili su uoči otvorenja.