Split dobiva nova pravila za turizam: Šuta poručio da će odluke temeljiti na stručnim podacima

Grad Split predstavio je Plan upravljanja destinacijom za razdoblje od 2026. do 2029. godine, dokument koji bi trebao postaviti smjer razvoja turizma u gradu u sljedeće četiri godine. Plan je izradio Institut za turizam, a nakon njegova usvajanja trebale bi uslijediti i konkretne odluke Gradskog vijeća. Gradonačelnikporučio je kako dokument jasno pokazuje koji su dijelovi grada najopterećeniji turizmom, ali i u kojem bi smjeru Grad trebao djelovati.– Grad je podijeljen na određena područja i točno se vidi koja su područja koja imaju najveće opterećenje što se tiče samog turizma, koje su to mjere i u kojem smjeru treba ići. Kroz ovo očekujemo da ćemo u budućnosti donositi i odluke na Gradskom vijeću – kazao je Šuta.Kako je ranije objavljeno, među mogućnostima koje se otvaraju novim planom nalazi se reguliranje otvaranja novih noćnih klubova i drugih ugostiteljskih objekata u najopterećenijim dijelovima grada, kao i pitanje daljnjeg povećavanja broja turističkih smještajnih kapaciteta.

Samo petina stanovnika zadovoljna razvojem turizma

Posebno zanimljive podatke predstavila je Snježana Boranić Živoder iz Instituta za turizam. Istraživanje provedeno u sklopu izrade dokumenta pokazalo je da je tek oko 20 posto lokalnog stanovništva zadovoljno razvojem turizma u Splitu. Među njima je, prema njezinim riječima, oko 60 posto onih koji i sami ostvaruju prihode od turizma.

Kao neke od razloga nezadovoljstva stanovnika navela je buku, nedostatak sadržaja važnih za lokalno stanovništvo te problem dostupnosti stanovanja i cijena nekretnina.

Analiza je pokazala i izrazitu prostornu koncentraciju turizma u središtu Splita, ali turistički pritisak više nije ograničen samo na gradsku jezgru. Turistički sadržaji i smještaj šire se prema dijelovima grada koji su tradicionalno prvenstveno stambeni.

Boranić Živoder naglasila je kako cilj nije zaustaviti turistički razvoj, nego pronaći ravnotežu između uspješne destinacije i grada u kojem njegovi stanovnici mogu kvalitetno živjeti.

– Split treba ostati destinacija svjetskog značaja, ali i ugodan grad za život stanovnika – jedna je od ključnih poruka predstavljene koncepcije.

Šuta: Split napokon mora znati smjer u kojem ide

Šuta je odgovorio i na pitanje zašto se plan koji obuhvaća razdoblje od 2026. godine predstavlja tek početkom rujna, praktički nakon glavnog dijela turističke sezone.

Kazao je kako je dokument već ranije izrađen, ali da je prolazio kroz stručne službe i Turističku zajednicu jer se željelo doći do kvalitetnog i provedivog rješenja.

– Cilj je da stvaramo dokumente koji će biti provedivi. Svi smo svjesni izazova s kojima se susrećemo kao grad. Destinacijom grada Splita kroz cijelu godinu mora se upravljati na temelju stručnih podloga – rekao je.

Naglasio je kako se, prema njegovim riječima, u izradu plana išlo „stručno, bez politiziranja, isključivo na temelju činjenica i stručnih podataka“.

– Veseli me i ponosan sam što smo ovaj dokument izradili, što ćemo ga sada usvojiti na Gradskom vijeću i što Grad Split napokon može znati smjer u kojem ide – poručio je Šuta.

Sam dokument predviđa i praćenje njegove provedbe. Boranić Živoder objasnila je da će se svake godine morati izvještavati što je od predviđenog napravljeno, što nije napravljeno i zbog čega, kao i pratiti kretanje pokazatelja održivosti.

Time bi Plan trebao postati podloga za konkretne gradske odluke – od upravljanja najopterećenijim turističkim zonama i smještajnim kapacitetima do zaštite stanovanja, javnog prostora i kvalitete života stanovnika.