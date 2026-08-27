Split dobiva milijune za parking. Ivošević podsjetio Šutu na njegove riječi iz 2025: "Puljkova budalaština"

Split bi u idućem razdoblju trebao dobiti više od 1.300 novih parkirnih mjesta, nove prometne ulaze u grad te snažnije povezivanje parkiranja s javnim prijevozom. Vlada Republike Hrvatske osigurala je Gradu Splitu 64.844.919,35 eura bespovratnih sredstava za realizaciju projekata Park & Ride na Lovrincu i Park & Walk na Turskoj kuli.

Ukupna vrijednost dvaju projekata iznosi 80.718.334,09 eura, a detalje bi u petak trebao predstaviti splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Na najavu se ubrzo osvrnuo bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je podsjetio na Šutinu objavu iz 2025. godine i uz nju sarkastično upitao: „Puljkova budalaština“

Šuta 2025.: „Splitu je Park & Ride definitivno potreban“

U objavi koju je Ivošević ponovno podijelio Šuta je tada kritizirao prometnu i parkirališnu politiku tadašnje gradske vlasti, navodeći kako je nedostatak parkirališnih mjesta jedan od najvećih splitskih problema.

„Nedostatak parkinga u Splitu jedan je od najvećih problema, a ova vlast ga nije riješila. Ukidanje parkirnih mjesta i kažnjavanje građana bez ikakve alternative samo je dodatno pogoršalo situaciju. Javni prijevoz neredovit je i nepouzdan, a građani su prepušteni sami sebi“, napisao je tada Šuta.

Najavio je i izgradnju ili rekonstrukciju najmanje deset garaža tijekom sljedećeg mandata, uz poruku da se, ako to ne ostvari, neće ponovno kandidirati.

U istoj objavi osvrnuo se i na sustav Park & Ride, istaknuvši kako je takav koncept Splitu potreban, ali je problematizirao izbor lokacije.

Šuta je tada naveo kako bi Park & Ride trebao služiti tome da se automobili zadrže na prilazima gradu, umjesto da ih se privlači bliže središtu Splita.

Pozivajući se na niz znanstvenih radova, ustvrdio je kako bi za gradove veličine Splita takva parkirališta trebala biti znatno udaljenija od centra.

„Stoga je 'park & ride' na Lovretu, udaljen svega kilometar od centra Splita, Puljkova predizborna budalaština. Nisam siguran da je u nju uvjereno i onih pet članova Centra koji su se pojavili na prezentaciji. Cilj ovog koncepta nije privlačenje automobila bliže centru, već njihovo zadržavanje na prilazima grada“, napisao je Šuta.

Kao lokacije koje je tada smatrao primjerenima za Park & Ride naveo je Lovrinac, Dračevac, solinsku Širinu i Sućurac.

„To je smjer u kojem ćemo mi ići“, poručio je tada, dodajući kako se o tom pitanju može zatražiti i mišljenje Prometnog fakulteta.

Ivošević uz staru objavu imao kratku poruku

Godinu dana poslije, nakon informacije da su osigurana bespovratna sredstva za Park & Ride na Lovrincu i Park & Walk na Turskoj kuli, Ivošević je ponovno izvukao Šutinu objavu.

Uz nju je napisao samo: „Puljkova budalaština?“, očito aludirajući na Šutinu tadašnju kritiku projekta na Lovretu.

Pritom je važno istaknuti da je Šuta u citiranoj objavi „Puljkovom predizbornom budalaštinom“ nazvao konkretno Park & Ride na Lovretu, dok je sam koncept Park & Ridea podržao te je upravo Lovrinac naveo među lokacijama koje smatra primjerenima za takav sustav.