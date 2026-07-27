Split dobiva megaprojekt vrijedan 100 milijuna eura! Kreće gradnja uređaja koji će promijeniti lice grada

U Splitu započinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. U utorak, 28. srpnja 2026. godine, na UPOV-a Stupe svečano će biti obilježen početak radova na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, ključnog dijela projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“.

Dogradnjom UPOV-a Stupe Split dobiva suvremeni sustav pročišćavanja otpadnih voda koji će nakon završetka radova postati drugi najveći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj te središnja točka jedinstvenog sustava odvodnje aglomeracije Split – Solin.

Vrijednost ugovora za projektiranje i dogradnju uređaja iznosi 99.056.751,25 eura s PDV-om, a radove će izvoditi zajednica gospodarskih subjekata WTE Wassertechnik GmbH (vodeći partner) i HERING d.d. Kapacitet budućeg uređaja bit će 275.000 ekvivalenata stanovnika, uz drugi stupanj biološkog pročišćavanja otpadnih voda.

Radovi će trajati 28 mjeseci od uvođenja izvođača u posao do početka probnog rada uređaja, dok je ukupno trajanje ugovora 43 mjeseca, uključujući probni rad i ishođenje uporabne dozvole.

Izgradnjom UPOV-a Stupe osigurat će se suvremeno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda za područje Splita i okolice, čime će se dodatno zaštititi okoliš, očuvati kvaliteta mora Bračkog kanala te unaprijediti kvaliteta života građana.

U okviru druge faze projekta prihvatljivi troškovi iznose 243.149.745,48 eura, od čega se 165.365.077,30 eura financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostali dio osigurava iz nacionalnih izvora.