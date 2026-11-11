Split dobiva knjigu koja otkriva njegove zaboravljene priče: "Splitske legende" pronađene 17 godina nakon autorove smrti

Split, grad bogate povijesti, osebujnih ljudi i neispričanih priča, ponovno će oživjeti kroz književnost. U petak, 13. studenoga, u Gradskoj knjižnici Marka Marulića bit će predstavljena knjiga „Splitske legende” Anatolija Kudrjavceva, poznatog splitskog književnika, kazališnog kritičara i sveučilišnog profesora.

Predstavljanje će se održati u 18 sati u multimedijskoj dvorani Središnje knjižnice, na adresi Ulica slobode 2 u Splitu.

Riječ je o posebnom književnom izdanju koje donosi zbirku kratkih pripovijetki nastalih još 1998. godine. Njihova je sudbina gotovo jednako zanimljiva kao i priče koje donose – rukopisi su pronađeni u obiteljskoj arhivi čak 17 godina nakon autorove smrti.

Zaboravljeni fragmenti splitskog života

Knjiga je objavljena u okviru biblioteke „Bibliotheca Spalatina” Gradske knjižnice Marka Marulića, a čitateljima donosi niz pripovijesti koje na osebujan način oslikavaju život Splita, njegove stanovnike i manje poznate dijelove gradske prošlosti.

O posebnosti ovih priča pisao je i autor pogovora Siniša Vuković, ističući njihovu originalnost i sposobnost da osvijetle dosad slabo poznate fragmente splitskog života.

„Teško je izdvojiti koja je zanimljivija ili neobičnija. Svaka je na svoj način originalna i, što najviše frapira, svaka od njih poput reflektora iz nekog neobičnog rakursa osvjetljava jedan dosad slabo ili nikako znan fragment življenja u Splitu...”, zapisao je Vuković.

O knjizi će govoriti poznata imena splitske kulturne scene

Na predstavljanju će sudjelovati ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Grozdana Ribičić, urednica knjige Ingrid Poljanić, književni kritičar prof. dr. sc. Ivan Bošković, autor pogovora Siniša Vuković te grafički urednik izdanja Stjepko Rošin.

Predstavljanje „Splitskih legendi” prilika je za sve ljubitelje splitske povijesti, književnosti i gradskih priča da upoznaju dosad neobjavljene pripovijetke autora koji je svojim radom ostavio trag u kulturnom životu grada.

Susret je zakazan za petak, 13. studenoga, u 18 sati u Središnjoj knjižnici Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu.