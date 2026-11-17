U Splitu se nastavljaju pripreme za jedan od važnijih projekata proširenja osnovnoškolskih kapaciteta. Grad Split pokrenuo je postupak javne nabave za projektantski nadzor tijekom rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ravne njive – Neslanovac, smještene na adresi Sarajevska 30. Procijenjena vrijednost ove usluge iznosi 30.000 eura bez PDV-a, a za njezinu provedbu predviđeno je razdoblje od 16 mjeseci.

Iako je vrijednost samog projektantskog nadzora relativno mala u odnosu na ukupnu investiciju, riječ je o važnoj usluzi povezanoj s realizacijom znatno većeg školskog projekta. Prema ranije objavljenim podacima, ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije i dogradnje škole iznosi 6.502.503,31 euro, od čega je odobreno 5.571.509,11 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj ulaganja je povećanje prostornih kapaciteta škole i stvaranje uvjeta za kvalitetniju organizaciju nastave.

Čak 14 novih učionica i osam kabineta

Prema ranije objavljenoj gradskoj projektnoj dokumentaciji, dogradnjom je predviđeno 14 novih učionica i osam kabineta, uz modernizaciju postojećih školskih prostora. Riječ je o zahvatu koji bi trebao značajno povećati kapacitete škole te omogućiti bolju organizaciju obrazovnog procesa za učenike i nastavnike.

Jedan od ključnih razloga pripreme ovog projekta je nedostatak prostora. U ranijim gradskim dokumentima navodi se da je zbog postojećih prostornih ograničenja nastava bila organizirana u tri smjene, što je predstavljalo ozbiljan organizacijski izazov za učenike, roditelje i djelatnike škole. Planiranom dogradnjom žele se stvoriti uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu, a dugoročno i za provedbu programa cjelodnevne škole.

Takva promjena ne odnosi se samo na raspored školskih sati. Jednosmjenski rad omogućuje drukčiju organizaciju nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, korištenje školskih prostora te usklađivanje školskih obveza s obiteljskim rasporedom. Stoga će realizacija projekta biti osobito važna za stanovnike Ravnih njiva, Neslanovca i drugih dijelova Splita iz kojih učenici pohađaju ovu školu.

Što znači nova nabava projektantskog nadzora?

Postupak koji je Grad sada pokrenuo odnosi se na projektantski nadzor pri izvođenju radova, a ne na samu gradnju škole. Projektantski nadzor služi praćenju usklađenosti izvedenih radova s projektnom dokumentacijom, razjašnjavanju projektnih rješenja i sudjelovanju projektanta u stručnim pitanjima koja se mogu pojaviti tijekom izvođenja zahvata.

Za ovu je uslugu predviđeno trajanje od 16 mjeseci, što pokazuje da je riječ o nadzoru vezanom uz opsežnije radove. Ipak, sama objava nabave nadzora ne znači da su građevinski radovi već započeli niti automatski potvrđuje točan datum njihova početka. Za takvu informaciju potrebno je utvrditi status ugovaranja radova i plan uvođenja izvođača u posao.

Rok za dostavu ponuda za projektantski nadzor istječe 23. studenoga 2026. godine u 13 sati. Nakon provedbe postupka bit će poznato tko će obavljati ovu stručnu uslugu i prema kojoj ugovorenoj cijeni.

Višemilijunska sredstva za modernizaciju školstva

Projekt Osnovne škole Ravne njive – Neslanovac dio je šireg programa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu Splita, kojim se nastoji smanjiti broj škola koje zbog nedostatka prostora ne mogu organizirati jednosmjensku nastavu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ranije je odobrilo financiranje i za projekte rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Split 3 te Osnovne škole Pujanki.

Za samu OŠ Ravne njive – Neslanovac odobreno je više od 5,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, a konačni financijski i izvedbeni okvir ovisit će o ugovorima, eventualnim izmjenama projekta i troškovima izvedbe. Ovaj postupak nabave nadzora zato treba promatrati kao jedan od koraka u realizaciji kapitalnog projekta, a ne kao zasebnu investiciju koja rješava prostorne probleme škole.

Roditelje najviše zanima kada počinju radovi

Unatoč poznatim podacima o opsegu projekta i osiguranom financiranju, za roditelje i učenike najvažnija ostaju pitanja stvarnog početka gradnje te organizacije nastave tijekom izvođenja radova. Potrebno je pojasniti hoće li se dio nastave privremeno izmjestiti, na koji će se način osigurati sigurnost učenika tijekom radova i kada se očekuje prelazak na jednosmjenski rad.

Nova javna nabava pokazuje da Grad priprema dodatnu stručnu uslugu potrebnu za provedbu dogradnje. Međutim, tek potvrda ugovaranja građevinskih radova i službeni terminski plan omogućit će precizniju procjenu kada će učenici Ravnih njiva – Neslanovca dobiti nove učionice i znatno kvalitetnije uvjete školovanja.