SPLIT DOBIO VOZILO KAKVO NEMA NITKO U HRVATSKOJ Plaćeno gotovo 60.000 eura, evo čemu će služiti

Split parking uveo je u operativni rad novo specijalizirano vozilo za redistribuciju javnih bicikala, prvo takvo u Hrvatskoj. Razvijeno je upravo za potrebe svakodnevnog upravljanja sustavom javnih bicikala na području grada Splita. Riječ je o vozilu Iveco Daily sa specijaliziranom nadogradnjom koje omogućuje prijevoz do 16 bicikala istovremeno, uključujući klasične i električne bicikle. Ukupna vrijednost investicije iznosi 58.500 eura bez PDV-a, a vozilo je nabavljeno putem postupka javne nabave.

Ističemo da je cilj smanjiti situacije u kojima su pojedine postaje prazne, dok su druge istovremeno popunjene do maksimalnog kapaciteta, te omogućiti bržu i učinkovitiju redistribuciju bicikala između postaja.

- “Ovo vozilo dizajnirano je specifično prema zahtjevima i potrebama Split parkinga, jedinstveno je u Hrvatskoj, a dizajnirali su ga stručnjaci zajedno s našim zaposlenicima koji najbolje znaju stvarne potrebe na terenu. Novo vozilo dodatno povećava kapacitet prijevoza po jednoj turi te omogućuje brže uspostavljanje optimalne popunjenosti postaja tijekom cijelog dana. Uvođenje ovog vozila pokazuje da razvoj sustava javnih bicikala ne podrazumijeva samo nove bicikle i postaje, nego i kontinuirano ulaganje u operativne kapacitete koji osiguravaju kvalitetnu uslugu korisnicima.”, poručili su iz Split parkinga.

Redistribucija bicikala obavlja se svakodnevno u dvije smjene, a operativni tim pritom koristi sustav za praćenje stanja na postajama u stvarnom vremenu. Na temelju podataka o raspoloživim biciklima i slobodnim mjestima, djelatnici mogu pravovremeno reagirati i usmjeravati redistribuciju tamo gdje je najpotrebnija.

Posebnost novog vozila je namjenski razvijena nadogradnja prilagođena upravo potrebama sustava javnih bicikala. Opremljeno je sustavom nosača koji omogućuje siguran prijevoz bicikala u uspravnom položaju te brži i jednostavniji utovar i istovar na terenu, čime se dodatno povećava učinkovitost svakodnevnih operativnih aktivnosti.

Sustav javnih bicikala u Splitu iz godine u godinu bilježi rast broja korisnika i najmova. Paralelno s razvojem mreže, Split parking ulaže i u jačanje operativnih kapaciteta kako bi kvaliteta usluge pratila rast interesa građana i posjetitelja za održive oblike mobilnosti.