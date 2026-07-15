Split dobio novu ljetnu himnu: Švicarski producenti udahnuli klupsku energiju "Ritmu Splita"

Popularni hrvatski DJ i producent DJ Matthew Bee predstavio je novu verziju ljetne pjesme "Ritam Splita (Summer Vibes)", nastale u suradnji s pjevačicom Gabrielom Braičić. Za remix su zaslužni renomirani švicarski producenti Lomax (CH) i Greg Galli.

Mediteranski zvuk prilagođen klubovima

Nova verzija pjesme donosi snažniji bas, izraženije perkusije i prozračne synth dionice, čime je izvorni mediteranski ugođaj dodatno prilagođen ljetnim zabavama i klubovima uz more.

Kako navodi Extra Music, švicarski producenti poznati su po radu u dance i summer-house žanrovima, a svojim su producentskim potpisom pjesmi dali veću plesnu energiju i klupsku dubinu.

"Originalni 'Ritam Splita' već je imao taj ljetni vibe, ali s Lomaxom i Gregom Gallijem pjesma je dobila pravu klupsku dubinu i energiju. Sada je još plesnija i idealna za ljetne noći kada publika ne želi stati", poručio je DJ Matthew Bee.

Gabriela Braičić ostala u središtu pjesme

Prepoznatljivi vokal Gabriele Braičić i dalje je u prvom planu, dok ga novi aranžman dodatno ističe te pjesmi daje svježiji i moderniji zvuk.

Remiksirana verzija "Ritma Splita" dostupna je na najvećim glazbenim streaming platformama, među kojima su Spotify, Apple Music, YouTube Music i Deezer. Očekuje se da bi pjesma tijekom ljeta mogla pronaći mjesto i u setovima brojnih DJ-eva te dodatno pronijeti ime Splita plesnim podijima.