Split dobio novu dvoranu za djecu i mlade: Nakon dugog čekanja otvorena Multimedijska dvorana Jakova Gotovca

U Splitu je danas svečano otvorena Multimedijska dvorana Jakova Gotovca na Trgu hrvatske bratske zajednice, čime je nekadašnje Ljetno kino Split dobilo novo ruho i novu namjenu. Otvorenje je obilježeno premijerom nove adaptacije glazbeno-edukativne predstave „Čarobni svijet Tete Operete”, koja je tako prva zakoračila na pozornicu novouređenog prostora.

Riječ je o dvorani sa 155 sjedećih mjesta, čija je obnova stajala više od 70 tisuća eura, a koja će djelovati u sklopu Hrvatskog doma Split. Njezin program bit će prvenstveno usmjeren djeci i mladima, s naglaskom na glazbene, plesne i edukativne sadržaje.

Šuta: Danas imamo otvorenje koje nam svima može biti na čast i ponos

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izrazio je zadovoljstvo otvaranjem novog prostora, istaknuvši kako Split time dobiva dodatne kulturne sadržaje.

– Veselim se što ćemo imati nove sadržaje u sklopu Hrvatskog doma. Zahvaljujem Hrvatskom domu na angažmanu, kao i svima koji su se potrudili da se riješe problemi koji su dosad odgađali otvorenje. Sve je započelo još za vrijeme gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, a u jednom je trenutku otvorenje zastalo. Danas napokon imamo otvorenje i to nam svima može biti na čast i ponos – kazao je Šuta.

Dodao je kako se veseli svim budućim programima u Dvorani Jakova Gotovca, ali i nastavku razvoja kulturnih sadržaja u Hrvatskom domu Ive Tijardovića.

Čogelja: Dočekali smo trenutak u kojem ćemo uživati u osmijesima dječjih lica

Zadovoljstvo otvorenjem izrazio je i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja, koji je istaknuo važnost novog prostora za kulturni život grada i županije.

– Čekali smo možda malo dulje nego što smo trebali, ali dočekali smo ovaj trenutak. Danas ćemo uživati u osmijesima dječjih lica, a u budućnosti i u svim programima koji nas očekuju u ovoj dvorani – poručio je Čogelja.

Osvrnuo se i na značaj Jakova Gotovca, po kojem dvorana nosi ime, istaknuvši njegov velik doprinos Splitu, Dalmaciji i hrvatskoj kulturi.

Kleva: Split je dobio prostor kakav je djeci i mladima dugo nedostajao

Ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva naglasila je kako se na ovakav prostor čekalo gotovo dva desetljeća te da će nova dvorana imati važnu ulogu u razvoju buduće kulturne publike.

– S velikom radošću dočekali smo ovaj trenutak. Čekali smo ga otprilike 20 godina i jako sam ponosna što je Grad prepoznao veliku potrebu da Split dobije koncertni prostor usmjeren upravo djeci i mladima, na kojima ostaje budućnost. Temeljna strategija Hrvatskog doma upravo je razvoj publike u kulturi i mislim da ćemo ovdje napraviti velike stvari – istaknula je Kleva.

Otkrila je i što publiku očekuje do kraja godine.

– Samo ove godine na programu imamo tri predstave, među kojima su jedna adaptacija, jedna repriza i jedna plesna predstava, kao i šest radionica. Osim toga, planiramo brojne suradnje s različitim dionicima u gradu koji osmišljavaju programe za djecu – kazala je ravnateljica.

U obnovu uloženo više od 70 tisuća eura

Iako je dvorana već neko vrijeme bila gotovo dovršena, njezino otvorenje odgađalo se zbog dodatnih radova kojima se željela osigurati što kvalitetnija izvedba programa.

– Naš tehnički tim izvrsnost smatra jednom od temeljnih odrednica, zbog čega smo željeli dvoranu opremiti najboljim mogućim uvjetima za akustiku i scenu. Dodatno smo radili na rasvjeti, akustičkoj obradi prostora i određenim sanacijama – objasnila je Kleva.

Potvrdila je kako je u obnovu uloženo više od 70 tisuća eura te da dvorana raspolaže sa 155 mjesta.

U budućnosti se planira suradnja s Glazbenom školom Josipa Hatzea, Umjetničkom akademijom u Splitu te brojnim gradskim udrugama koje se bave plesom i drugim umjetničkim djelatnostima.

Kleva je pojasnila i kako je ideja o namjeni dvorane proizašla iz sve većeg interesa djece i mladih za programe Hrvatskog doma.

– Tijekom godina dobivali smo različite ponude za održavanje programa u ovom prostoru. Međutim, kako smo u Hrvatskom domu pokrenuli Koncertni laboratorij usmjeren djeci i mladima, koji iz godine u godinu raste i privlači sve više zainteresiranih, prirodno se nametnula ideja da se cijeli program preseli upravo u ovu dvoranu – rekla je.

Osim vlastitih programa, prostor će biti dostupan i za druga događanja. Kleva je otkrila kako se već prikupljaju ponude i dogovaraju gostovanja, među kojima su i programi dječjih vrtića te konferencije.

Otvaranjem Multimedijske dvorane Jakova Gotovca Split je tako dobio novi prostor za kulturno i umjetničko stvaralaštvo, a posebna pozornost bit će posvećena najmlađoj publici, kojoj će se kroz predstave, koncerte i radionice nastojati približiti svijet umjetnosti.