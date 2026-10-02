Split dobio novi podcast za poduzetnike: Bez uljepšavanja o pogreškama, neprospavanim noćima i uspjehu

Tehnološki park Split i Razvojna agencija Split, kroz Poduzetnički centar RaST+, pokrenuli su tps inside, podcast za poduzetnike. Prva epizoda objavljena je na YouTube kanalu tps_inside.

Podcast donosi priče poduzetnika koji su uspjeli, onih koji rastu i onih koji tek počinju. Umjesto priča o uspjehu kakve slušamo na konferencijama, u medijima i na LinkedInu, gosti otvoreno govore o pokušajima, pogreškama, neprospavanim noćima i neplaćenim računima, ali i o danima kada je sve bilo dobro.

Cilj je pokazati onima koji tek kreću kako poduzetnički put stvarno izgleda.

Svaka epizoda počinje posjetom gostu u uredu, radionici ili na terenu pa tek onda sjedamo u studio i započinjemo razgovor.

Prva epizoda #1

Prvi gost je Marsel Čuljak, osnivač Ice Rebusa. Kao srednjoškolac sjedio je na zidiću i smišljao kako riješiti led za ekipu, a danas njegovi ledomati rade u više od 50 zemalja.

Autorski tim

Voditelj: Hari Kočić (Zlatni prst)

Produkcija i uredništvo: Zrinka Bilokapić (Promocija BB), Daniel Gardijan

Snimanje i montaža: Tino Bilandžić i Daniel Gardijan (studio Iza Pjace)

Vizuali: Tanja Stipišić (Bokonon)

Pilot sezona ima tri epizode.