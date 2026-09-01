Split dobio dva nova vrtića: Na Kili i Pujankama otvorena 253 nova mjesta za djecu

Nova vrtićka godina u Splitu počela je otvaranjem dvaju novih dječjih vrtića – na Kili i Pujankama. Riječ je o značajnom povećanju gradskih predškolskih kapaciteta, s obzirom na to da su u dva nova objekta osigurana ukupno 253 nova mjesta za djecu.

Projekti vrtića na Kili i Pujankama pripremani su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U početnoj fazi bilo je planirano po osam dnevnih boravaka u svakom objektu, odnosno ukupno 256 mjesta.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na otvaranju je čestitao djeci i roditeljima početak nove vrtićke godine te zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji projekata.

– Želim čestitati prvi dan nove vrtićke godine djeci i roditeljima te poželjeti da cijela godina prođe uspješno. Naravno, želim čestitati svima koji su doprinijeli tome da danas imamo otvorene Dječji vrtić Pujanke i Dječji vrtić Kila – kazao je Šuta.

Oko 330 novih mjesta ove godine

Prema njegovim riječima, jedan od novih vrtića vrijedan je 9,2 milijuna eura, a drugi 8,1 milijun eura s PDV-om. Dio financiranja osiguran je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Šuta je istaknuo kako dva nova objekta nisu kraj povećanja vrtićkih kapaciteta. Kada se uračunaju i privatni vrtići, ove je godine u Splitu osigurano oko 330 novih mjesta u vrtićima i jaslicama. Splitske vrtiće ukupno pohađa oko 6.700 djece, od čega otprilike trećina privatne ustanove.

– Sva djeca za koju su predani zahtjevi i koja ispunjavaju kriterij da oba roditelja rade upisana su u vrtiće i jaslice. Sve je odrađeno u suradnji s privatnim vrtićima – poručio je gradonačelnik.

Najavio je i daljnje širenje kapaciteta. Grad priprema projekte na području Srinjina i Žrnovnice, a novi vrtićki prostori predviđaju se i u sklopu projekata priuštivog stanovanja na Mejašima i Kamenu. Kao jedna od mogućih lokacija spomenut je i Stobreč.

„Nova 253 osmijeha“

Otvaranju je nazočila i predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić, koja je novu pedagošku godinu čestitala odgojiteljima, djelatnicima vrtića, roditeljima i djeci.

– Želim od srca zahvaliti i čestitati Gradu Splitu na ovim novim projektima, na nova 253 osmijeha i, naravno, zaželjeti da i ubuduće često budemo u Splitu i otvaramo nove vrtićke i jasličke kapacitete kako bi sva naša djeca imala svoje mjesto u sustavu odgoja i obrazovanja od najranijih dana – poručila je.

Istaknula je kako je povećanje dostupnosti predškolskog odgoja jedan od prioriteta Vlade te navela da je diljem Hrvatske izgrađeno ili dograđeno 385 vrtićkih objekata, uz više od 240 milijuna eura bespovratnih sredstava i više od 23 tisuće novih mjesta za djecu.

Ravnatelj: Imamo više od 1.400 djece

Ravnatelj vrtića Dubravko Vukovac kazao je kako je broj upisane djece porastao u odnosu na prošlu pedagošku godinu upravo zahvaljujući otvaranju objekata na Pujankama i Kili.

– Imamo više od 1.400 djece koja su nam upisana u ovoj pedagoškoj godini. Nadamo se da će odgojitelji i suradnici izdržati sve ono što predstavlja izazov svima koji su u odgojno-obrazovnom procesu te se nadam podršci Grada i osnivača u svim izazovima koji su pred nama – rekao je Vukovac.

U svakom od dva nova objekta nalaze se po četiri jasličke skupine, dok ustanova ukupno ima oko 20 jasličkih skupina.

Otvaranje novih objekata znači i nova zapošljavanja. Vukovac je naveo da se traže odgojitelji za nove skupine, kao i pedagog, logoped, psiholog, dva edukacijska rehabilitatora i domar. Grad je za ta novootvorena radna mjesta dao potrebne suglasnosti.