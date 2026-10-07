Split danas u središtu europske politike: Stigli državnici, pred njima niz teških tema

Split je danas domaćin važnog političkog okupljanja na kojem se sastaju čelnici mediteranskih država Europske unije. U grad pristižu predsjednici, premijeri i drugi visoki europski dužnosnici koji sudjeluju na summitu skupine MED9.

Središte događanja je hotel Radisson Blu, gdje su od jutarnjih sati na snazi pojačane sigurnosne mjere. Ondje su predviđeni bilateralni sastanci, radne sesije i razgovori europskih čelnika.

Službeni dio summita trebao bi započeti u 10 sati prvom radnom sjednicom. Za stolom će biti predstavnici devet članica MED9, dok španjolski premijer Pedro Sánchez neće sudjelovati. Vrijeme prije zajedničke sjednice državnici koriste za odvojene bilateralne razgovore.

Kako financirati nove europske prioritete?

Jedno od središnjih pitanja sastanka bit će budućnost Europske unije, odnosno način na koji će Europa financirati sve veći broj potreba u razdoblju ograničenih proračunskih mogućnosti.

Posebna pozornost očekuje se oko novog višegodišnjeg proračuna EU-a. Kohezijska i poljoprivredna politika tradicionalno odnose velik dio europskog novca, no posljednjih godina znatno su porasle potrebe za ulaganjem u obranu, sigurnost, energetiku, migracijsku politiku i konkurentnost gospodarstva.

Europski čelnici tako se nalaze pred pitanjem kako pronaći dodatna sredstva, ali i gdje eventualno smanjiti postojeća izdvajanja.

Okolnosti u kojima se proračun planira znatno su drukčije nego prije nekoliko godina. Europa je prošla kroz pandemiju, rat na svom kontinentu, energetsku krizu i razdoblje visoke inflacije, a novi izazovi prisiljavaju članice na ponovno određivanje prioriteta.

Energetika među ključnim pitanjima

Velik dio razgovora trebao bi biti posvećen energetskoj sigurnosti i smanjivanju europske ovisnosti o uvozu energenata.

Među temama su daljnji razvoj čistih izvora energije i uloga nuklearne energije, ali i problem europske elektroenergetske infrastrukture koja na pojedinim područjima ne prati potrebe gospodarstva i energetsku tranziciju.

Kao jedan od mogućih smjerova spominje se i snažnije zajedničko djelovanje članica pri nabavi energenata te veće korištenje mehanizama na razini cijele Europske unije.

Kina i konkurentnost europske industrije

Na dnevnom redu očekuje se i odnos EU-a prema Kini. Europske države suočavaju se s velikim trgovinskim deficitom, dok državne potpore kineskoj industriji i veliki proizvodni kapaciteti stvaraju snažan pritisak na europske kompanije.

Zbog toga će jedna od tema biti jačanje vlastite proizvodnje i industrijske baze kako bi europsko gospodarstvo moglo uspješnije konkurirati Kini i drugim velikim svjetskim gospodarstvima.

Povećanje europske konkurentnosti, međutim, zahtijeva dodatna ulaganja, što ponovno otvara pitanje proračuna. Istodobno treba osigurati više sredstava za obranu, energetiku i sigurnost, a prostor za povećanje ukupne potrošnje nije neograničen.

Migracije i sigurnost na Sredozemlju

Za mediteranske članice posebno su važni migracijski pritisci i sigurnosna situacija na Sredozemlju.

Očekuje se razgovor o suradnji sa zemljama sjeverne Afrike te o tome može li Europska unija snažnijim političkim i gospodarskim angažmanom u toj regiji smanjiti sigurnosne izazove i neregularne migracije.

Splitski summit bit će prilika i za širu raspravu o odnosima Europe s najvećim globalnim silama. Među temama bi se trebali naći budućnost odnosa sa Sjedinjenim Državama, trgovina i energetika te europski i američki pristupi ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.

Pred čelnicima MED9 tako je širok raspon tema, od europskog proračuna i obrane do energetike, migracija i globalne konkurentnosti, dok je Split tijekom njihova susreta postao jedno od središta europske političke diplomacije.