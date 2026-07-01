Split danas postao europsko središte medicine budućnosti: Umjetna inteligencija u fokusu velikog međunarodnog simpozija

Split je danas domaćin otvorenja međunarodnog simpozija "AI-Powered Medicine: From Discovery to Impact", koji se od 1. do 3. srpnja 2026. godine održava u prostoru Mediteranskog instituta za istraživanje života (MedILS) Sveučilišta u Splitu. Riječ je o jednom od najznačajnijih europskih znanstvenih skupova ove godine posvećenih primjeni umjetne inteligencije u medicini.

Tijekom tri dana Split će okupiti vodeće svjetske znanstvenike, liječnike, predstavnike farmaceutske i biotehnološke industrije, tehnoloških kompanija, zdravstvenih institucija te studente. U fokusu rasprava bit će najnovije primjene umjetne inteligencije u razvoju novih lijekova, onkologiji, genomici, preciznoj i personaliziranoj medicini te budućnosti zdravstvene skrbi.

U Split stigli stručnjaci iz Kanade, SAD-a, Europe i UAE-a

Na simpoziju sudjeluje 16 međunarodno priznatih predavača iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i oko 150 sudionika iz akademske zajednice, zdravstvenog sustava i industrije.

Glavni organizatori simpozija su akademik hrvatskih korijena prof. dr. sc. Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu, predsjednik Organizacijskog odbora, dr. sc. Danica Ramljak, savjetnica rektora Sveučilišta u Splitu i zamjenica predsjednika Organizacijskog odbora, prof. Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita, prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, predsjednik Hrvatskog onkološkog društva, te prof. dr. sc. Zoran Đogaš, prorektor Sveučilišta u Splitu.

Simpozij se održava uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvatskog onkološkog društva, Veleposlanstva Kanade u Republici Hrvatskoj te brojnih međunarodnih partnera i vodećih svjetskih kompanija iz područja biomedicine, farmacije i umjetne inteligencije.

Štagljar: "Medicina budućnosti bit će brža, preciznija i učinkovitija"

Prof. dr. sc. Igor Štagljar istaknuo je kako umjetna inteligencija već sada mijenja medicinu i način na koji se razvijaju lijekovi.

"Medicina budućnosti bit će brža, preciznija i učinkovitija, a umjetna inteligencija već danas mijenja način na koji razvijamo lijekove i liječimo pacijente. Upravo zato u Split dovodimo vodeće svjetske stručnjake iz biomedicine, farmaceutske industrije i umjetne inteligencije", poručio je Štagljar.

Dodao je kako je cilj povezati hrvatske znanstvenike i liječnike s globalnim liderima te Split dodatno pozicionirati na karti svjetske medicine i biomedicinskih inovacija.

"Posebno me veseli što će sudionici imati priliku čuti lidere iz vodećih svjetskih sveučilišta, bolnica i kompanija poput Rochea, Pfizera, Novartisa, Genentecha, Insilico Medicine, EMBL-a i drugih institucija koje danas oblikuju budućnost medicine. Vjerujem da će ovaj simpozij biti početak novih međunarodnih suradnji, istraživačkih projekata i prilika za naše mlade znanstvenike, liječnike i studente. Hrvatska ima talent, a sada želimo otvoriti još više vrata prema svijetu", naglasio je.

Ramljak: "Ovo je početak stvaranja inovacijskog ekosustava"

Dr. sc. Danica Ramljak poručila je kako ovaj simpozij ne vidi samo kao znanstveni događaj, nego kao početak stvaranja snažnog inovacijskog ekosustava u Splitu i Dalmaciji.

"Ovaj simpozij nije samo znanstveni događaj, već početak stvaranja budućeg snažnog inovacijskog ekosustava u Splitu i Dalmaciji u ovom području. Već smo identificirali iznimne potencijale koji, uz pravu viziju i podršku, mogu osigurati iskorak u području primjene umjetne inteligencije u biomedicini i razvoju novih lijekova, posebice iz mediteranskog bilja i morskih organizama", istaknula je Ramljak.

Prema njezinim riječima, iskustvo i znanje akumulirano u KBC-u Split, Sveučilištu u Splitu, Tehnološkom parku Split i tvrtki Pharmagal u Dugopolju važne su komponente za daljnji razvoj.

"Uz stratešku suradnju Sveučilišta, Grada, Županije i KBC-a Split te relevantnih predstavnika privatnog sektora, posebice vodećih svjetskih tvrtki u ovom području, postoji potencijal za razvoj međunarodno prepoznatljivog centra za primjenu umjetne inteligencije u medicini i biotehnologiji. Očekivano, takav centar otvara mogućnosti za stotine visokokvalificiranih radnih mjesta i privlačenje značajnih ulaganja", poručila je.

Split želi postati središte znanosti, tehnologije i medicine

Zamjenik gradonačelnika Splita prof. Ivo Bilić naglasio je kako Grad Split prepoznaje umjetnu inteligenciju kao jedan od ključnih razvojnih smjerova budućnosti.

"Grad Split prepoznaje umjetnu inteligenciju kao jedan od ključnih razvojnih smjerova budućnosti. Potpisivanjem Sporazuma o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i CARNET-om postavili smo temelje za osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju, a ovaj međunarodni simpozij predstavlja važan korak u povezivanju Splita s vodećim svjetskim institucijama i tvrtkama", rekao je Bilić. Dodao je kako je ambicija da Split postane mjesto susreta znanosti, tehnologije, poduzetništva i medicine.

"Želimo da Split postane mjesto gdje se susreću znanost, tehnologija, poduzetništvo i medicina", poručio je Bilić.

Velika prilika za Split i Dalmaciju

Otvaranjem ovog simpozija Split se na nekoliko dana našao u središtu rasprava o medicini budućnosti i primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu. Organizatori očekuju da će skup biti poticaj za nove međunarodne suradnje, istraživačke projekte i snažnije povezivanje domaćih stručnjaka s globalnim liderima u biomedicini, farmaciji i tehnologiji. Simpozij "AI-Powered Medicine: From Discovery to Impact" nastavlja se u MedILS-u do 3. srpnja.