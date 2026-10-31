SPLIT - CIBONA 81-93: Žuti upisali poraz nakon produžetka

Košarkaši Splita i Cibone danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 6. kola SuperSport Premijer lige, a slavila je Cibona nakon produžetka rezultatom 81:93. Nakon neriješene utakmice utakmice pri rezultatom 75:75 (19:20, 19:19, 17:22, 20:14), igrali su se produžeci koje je Cibona bolje odigrala (6:18).

Najučinkovitiji je igrač Žutih bio Kučić s 19 poena, 3 skoka i 4 asistencije, a potom Johnson sa 16 poena, 3 skoka, 5 asistencija i 1 blokom; Bajo s 14 poena, 7 skokova, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; McLaughlin s 8 poena, 2 skoka, 3 asistecnije i 2 ukradene lopte; Kačinas s 8 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom lopotm; Runjić sa 7 poena, 2 asistencije i 3 ukradene lopte; Vuko s 4 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Rebec s 3 poena, 1 skokom, 4 asistencije i 2 ukradene lopte; Turudić s 2 poena, 3 skoka, 1 asistecnijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom te Gulin.

Split će iduću utakmicu odigrati 4. studenog protiv Batumija 2010 u gostima u sklopu FIBA Europskog kupa u skupini A.