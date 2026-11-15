SPLIT ČEKA NOVU ŠKOLU Osigurano 1,43 milijuna eura za Kilu, ali ključni problemi tek se trebaju riješiti

Nova osnovna škola na Kili, jedan od dugo očekivanih projekata istočnog dijela Splita, ponovno se našla u središtu pozornosti nakon usvajanja rebalansa gradskog proračuna za 2026. godinu. Grad Split predvidio je 1.434.000 eura za otkup zemljišta potrebnog za njezinu izgradnju, čime je osiguran važan financijski preduvjet za nastavak projekta.

Iako se radi o konkretnom pomaku, stanovnici Kile i Mejaša morat će se još strpjeti. Osiguravanje sredstava u proračunu ne znači da je zemljište već kupljeno niti da su riješeni svi imovinskopravni odnosi. Jednako tako, još nisu objavljeni pouzdani podaci o datumu početka gradnje, ukupnoj vrijednosti buduće škole i broju učenika koje bi trebala primiti.

Zašto je nova škola toliko važna za istok Splita?

Potreba za dodatnim školskim kapacitetima na istoku grada nije nova tema. Osnovna škola Mejaši godinama se suočava s velikim opterećenjem, a izgradnja zasebne škole na Kili zamišljena je kao jedno od rješenja kojim bi se omogućili bolji prostorni uvjeti i rasteretila postojeća ustanova.

Koliko je problem ozbiljan, pokazuju raniji službeni dokumenti Grada Splita. U Programu javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu, donesenom u prosincu 2023., navedeno je da je Osnovnu školu Mejaši tada pohađalo 924 učenika u 39 razrednih odjela, od čega približno 300 učenika s područja Kile. U istom dokumentu navodi se da se nastava odvijala u tri smjene, dok bi izgradnja nove škole trebala omogućiti rasterećenje postojeće i njezin prelazak na dvosmjenski rad.

Ti su podaci važni za razumijevanje dugogodišnjeg problema, ali riječ je o stanju zabilježenom prije gotovo tri godine. Za potpunu sliku danas su potrebni aktualni podaci o broju učenika, razrednim odjelima i organizaciji nastave u školskoj godini 2026./2027.

Milijun i 434 tisuće eura tek je početak

Sredstva za zemljište predviđena su na temelju procjembenog elaborata, što predstavlja važan korak u pripremi investicije. Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko je zemljišnih čestica obuhvaćeno predviđenim otkupom, jesu li sve u privatnom vlasništvu i postoji li mogućnost dodatnih postupaka radi rješavanja vlasničkih odnosa.

Za građane je osobito važna točna lokacija buduće škole, njezina površina i prometna povezanost s okolnim stambenim naseljima. O tim podacima ovisit će i mogućnosti izgradnje odgovarajućeg školskog kompleksa, uključujući sportske i vanjske sadržaje te sigurne pristupne putove za učenike.

Predviđenih 1,434 milijuna eura pritom nije ukupna cijena škole, nego iznos namijenjen otkupu zemljišta. Troškovi projektiranja, gradnje, opremanja i prateće infrastrukture predstavljaju zasebne dijelove buduće investicije, čija cjelovita financijska konstrukcija zasad nije poznata.

Što kaže predsjednica Gradskog kotara Mejaši?

Predsjednica Gradskog kotara Mejaši Ivana Javorčić Rajčić istaknula je da izgradnja škole ostaje jedan od prioriteta kotara. Nakon usvajanja rebalansa izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je napravljen konkretan financijski pomak, naglasivši da će nastaviti inzistirati na daljnjim koracima prema realizaciji projekta.

No u ovoj fazi ključno je razlikovati političku i proračunsku podršku od stvarne građevinske realizacije. Grad tek treba potvrditi dinamiku otkupa zemljišta, stanje projektne dokumentacije i sljedeće formalne korake koji vode prema ishođenju potrebnih dozvola.

Pet pitanja na koja Grad Split treba odgovoriti

Nakon osiguravanja novca za zemljište otvara se nekoliko konkretnih pitanja. Prvo je kada Grad očekuje završetak otkupa i jesu li sve potrebne čestice obuhvaćene procjenom od 1,434 milijuna eura. Drugo je postoji li već konačno definiran projektni obuhvat nove škole, uključujući kapacitet, broj učionica, sportsku dvoranu i pristupnu prometnicu.

Jednako su važni procijenjena ukupna vrijednost gradnje, mogući izvori sufinanciranja i planirani rokovi. Bez tih podataka zasad nije moguće govoriti o godini u kojoj bi nova škola mogla otvoriti vrata prvim učenicima.

Osiguravanje novca za zemljište jest konkretan pomak, ali za roditelje i učenike najvažnije će biti ono što slijedi: kada će parcele postati spremne za izgradnju, kada će biti završen projekt i kada će početi radovi.