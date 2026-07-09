Split čeka festivalska navala, Čistoća pod povećalom: "Već smo zaposlili nove ljude"

Split ovog vikenda ponovno ulazi u ritam jednog od najvećih glazbenih događaja na ovim prostorima. Od petka do nedjelje na Parku mladeži održava se Ultra Europe 2026., festival koji iz godine u godinu u grad dovodi tisuće posjetitelja iz Hrvatske i svijeta.

Uz prometne gužve, pojačanu sigurnost i veliki broj gostiju, jedan od važnih izazova za grad i gradske službe bit će i održavanje čistoće javnih površina tijekom i nakon festivalskih dana.

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Novinare zanimalo je li Čistoća spremna

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas je odgovarao na pitanja novinara, među kojima je bilo i ono o spremnosti splitske Čistoće za predstojeći festivalski vikend. Pitanje je posebno aktualno s obzirom na informacije da se dio radnika nalazi na bolovanju.

Šuta je poručio da je sustav spreman te da je organizacija posla pripremljena.

"Čistoća Split je spremna, što se tiče same organizacije, postoji plan i program. Čistoća je počela primati i nove ljude, kontinuirano je otvoren javni poziv bez ograničenja i već se određeni broj novih ljudi zaposlio. Cilj je, uz nove ljude, da se ovakve situacije više ne događaju", kazao je Šuta.

Grad očekuje veliki pritisak na službe

Ultra Europe na Parku mladeži tradicionalno znači veliki pritisak na komunalni sustav, posebno u zonama oko same lokacije održavanja festivala, ali i na širem području grada. Tisuće posjetitelja tijekom tri festivalske noći stvaraju dodatne količine otpada, a od gradskih službi očekuje se brza reakcija kako bi Split i tijekom velikog događaja ostao uredan i funkcionalan.

Prema riječima gradonačelnika, Čistoća Split za ovaj vikend ima pripremljen plan rada, a dodatna zapošljavanja trebala bi dugoročno pomoći da se slični problemi s manjkom radnika više ne ponavljaju.