Split će ugostiti završnicu Europskog prvenstva u ragbiju 7, stižu Gipsy Kingsi i ivana Knoll

Od 24. do 26. srpnja Split će biti domaćin Rugby Europe 7s Championshipa 2026., završnog dijela Europskog prvenstva u ragbiju 7. Natjecanje će se održati na stadionu u Parku mladeži, a uz sportski program organizatori su pripremili i bogat popratni sadržaj, među kojima je i nastup legendarne skupine Gipsy Kings i Ivane Knoll.

O detaljima manifestacije govorilo se danas na konferenciji za medije u Banovini.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je riječ o još jednom velikom međunarodnom događaju za grad.

– Ovo Europsko prvenstvo velika je stvar za Split, nakon Ultre, Splitskog ljeta koje je u tijeku i niza drugih manifestacija koje organiziramo za naše građane. Bit će tu i zabavnog programa, stoga pozivamo Splićane i naše goste da u što većem broju dođu u Park mladeži i uživaju u ovom događaju. Želja nam je ovime dodatno potaknuti razvoj ragbija u Splitu – rekao je Šuta.

Predsjednik Ragbi kluba Nada Branimir Kovačić naglasio je važnost prvenstva za promociju sporta.

– Mislim da je ovo velika prilika za promociju i pozicioniranje ragbija u Splitu. Dolaze nam najbolje europske reprezentacije i nadam se da će ovaj događaj dodatno potaknuti razvoj ragbija kao momčadskog sporta u našem gradu, u kojem ima dugu tradiciju – kazao je Kovačić.

Glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac pojasnio je format natjecanja.

– Riječ je o ragbiju 7, disciplini u kojoj svaka momčad ima sedam igrača, a utakmice se igraju u dva poluvremena od po sedam minuta. Prvenstvo se sastoji od dva turnira. Prvi je održan prije dva tjedna u Hamburgu, dok ćemo u Splitu dobiti i proglasiti europskog prvaka – rekao je Holjevac.

Potporu organizaciji izrazili su i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. U ime Županije konferenciji je nazočio pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Željko Primorac, dok je Grad predstavljao savjetnik gradonačelnika za sport Toni Tomas.