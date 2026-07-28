Split će ponovno zapjevati za Olivera: Njegovi bezvremenski hitovi odzvanjat će Pjacom

Pjesme koje su obilježile desetljeća hrvatske glazbe ponovno će ispuniti središte Splita. U srijedu, 29. srpnja, na Pjaci će biti održana posebna glazbena večer posvećena nezaboravnom Oliveru Dragojeviću. Program počinje u 20 sati, a publiku očekuje večer ispunjena emocijama, uspomenama i dobro poznatim melodijama jednoga od najvećih hrvatskih glazbenika.

Oliverove pjesme u izvedbi Marjanki

Za glazbeni dio večeri bit će zadužene Marjanke, kojima će se na gitari pridružiti Mladen Tudor. Pred splitskom publikom izvest će niz Oliverovih najpoznatijih pjesama, uz koje su odrastale i zaljubljivale se brojne generacije.

Organizatori su pozvali Splićane, njihove goste i sve ljubitelje Oliverove glazbe da dođu na Pjacu te zajedničkim pjevanjem još jednom odaju počast glazbeniku čiji je glas ostavio neizbrisiv trag.

Vela Luka ovih je dana u znaku "Traga u beskraju"

Uspomena na Olivera Dragojevića posebno živi i u njegovoj Veloj Luci, gdje se ovih dana održava manifestacija "Trag u beskraju". Mjesto su ispunili brojni Oliverovi štovatelji, a program donosi niz glazbenih i kulturnih događanja posvećenih njegovu životu i stvaralaštvu. Uz koncert održan na trajektu i predstavljanje knjige Ante Gele, u velolučkom Žardinu organiziran je i program "Mladi pjevaju Olivera", tijekom kojeg su djeca i mladi izvođači zapjevali neke od njegovih najvećih hitova.

Dok Vela Luka čuva uspomenu na svog Olivera, istim će se emocijama u srijedu ispuniti i splitska Pjaca – mjesto na kojem će publika još jednom potvrditi da njegove pjesme i dalje žive.