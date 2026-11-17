Grad Split i tijekom 2027. godine planira angažirati zaštitarsku službu za nadzor i zaštitu javnih površina, a za tu je namjenu predvidio 32.000 eura bez PDV-a. U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je postupak za pružanje usluga tehničke i tjelesne zaštite na javnim površinama Grada Splita, čime gradska uprava priprema nastavak zaštitarskih aktivnosti tijekom sljedeće godine.

Javni poziv objavljen je 12. studenoga 2026. godine, a zainteresirane zaštitarske tvrtke ponude mogu dostaviti do četvrtka, 19. studenoga. Ugovor je predviđen na razdoblje od 12 mjeseci, dok su konkretne lokacije na kojima će se pružati usluge navedene u troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije. Upravo je pitanje koje javne površine Grad smatra potrebnim posebno zaštititi jedan od zanimljivijih aspekata ove nabave.

Koje će splitske lokacije čuvati zaštitari?

Prema objavljenim podacima, predmet nabave je „Usluga tehničke i tjelesne zaštite na javnim površinama Grada Splita za 2027. godinu”, a mjesto izvršenja obuhvaća područje grada Splita. Međutim, u javno dostupnom pregledu natječaja nisu pojedinačno navedene lokacije koje bi trebale biti obuhvaćene zaštitom. Za njihov precizan popis potrebno je analizirati troškovnik i prateću dokumentaciju.

Usluge tehničke i tjelesne zaštite u pravilu mogu uključivati fizičku prisutnost zaštitarskih djelatnika, nadzor određenog prostora te korištenje odgovarajućih tehničkih sigurnosnih sustava. No točan opseg poslova u ovom slučaju ovisit će o uvjetima konkretnog natječaja, pa se zasad ne može tvrditi koliko će zaštitara biti angažirano, hoće li se raditi o stalnom ili povremenom nadzoru te na kojim će lokacijama biti raspoređeni.

Za građane bi posebno zanimljiv bio podatak odnosi li se zaštita na pojedine trgove, parkove, obalne prostore ili druga mjesta na kojima Grad ima potrebu za dodatnim nadzorom. Također bi trebalo razjasniti provodi li se zaštita kontinuirano ili samo tijekom određenih razdoblja i događanja.

Zanimljivo: Grad je istu uslugu ugovarao i za 2026. godinu

Pregled ranijih gradskih odluka otkriva da ovo nije nova vrsta usluge u Splitu. Grad je i za 2026. godinu proveo postupak nabave tehničke i tjelesne zaštite javnih površina, također s procijenjenom vrijednošću od 32.000 eura bez PDV-a. To pokazuje da se radi o nastavku ranije planiranih aktivnosti, a ne o iznenadnom uvođenju zaštitarskog nadzora zbog neke nove sigurnosne okolnosti.

Prema odluci objavljenoj u Službenom glasniku Grada Splita od 31. prosinca 2025. godine, u tom je postupku odabrana splitska tvrtka EURO CONTEGO d.o.o., koja je dostavila ponudu vrijednu 31.800 eura bez PDV-a, odnosno 39.750 eura s PDV-om. Odluka o odabiru donesena je 23. prosinca 2025. godine, a potpisao ju je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Zanimljivo je da je i u novom postupku za 2027. godinu Grad zadržao jednaku procijenjenu vrijednost nabave. Ipak, iznos prošlogodišnje odabrane ponude ne treba poistovjećivati sa stvarno izvršenim plaćanjima tijekom 2026. godine, za što bi trebalo pregledati podatke o realizaciji ugovora.

Zaštita gradske imovine ili sprječavanje vandalizma?

Angažiranje zaštitarskih službi na javnim površinama može imati različite razloge, od zaštite gradske imovine i sprječavanja oštećenja do nadzora prostora tijekom posebnih događanja. Fizička i tehnička zaštita pritom mogu biti dodatak radu komunalnih redara i drugih nadležnih službi, ali njihove ovlasti i zadaće nisu jednake. Zaštitarski djelatnici postupaju u okviru zakonski propisanih ovlasti privatne zaštite i poslova koje ugovore s naručiteljem.

U konkretnom slučaju Grad Split zasad nije kroz preglednu objavu natječaja precizirao zbog kojih se problema ili potreba ugovara zaštita pojedinih lokacija. Zato se ne može zaključiti da je riječ o povećanom vandalizmu, novim sigurnosnim prijetnjama ili posebnom problemu na određenoj javnoj površini. Za takvu ocjenu bili bi potrebni podaci o ranijim oštećenjima gradske imovine, prijavama incidenata i razlozima za angažiranje zaštitara.

Posebno bi korisno bilo utvrditi koliko je tijekom 2026. godine bilo zaštitarskih intervencija, jesu li zabilježeni pokušaji oštećivanja javne imovine i kakvi su rezultati dosadašnjeg nadzora. Takvi podaci pokazali bi ne samo gdje Grad angažira zaštitarsku službu nego i koliko su takve usluge učinkovite.

Ponude se primaju do 19. studenoga

Postupak se provodi kao jednostavna nabava s elektroničkom dostavom ponuda i javnom objavom poziva, pod evidencijskim brojem MV-2/2027-K. Prema objavljenim informacijama, predmet nabave pripada kategoriji čuvarskih službi, a kao kriterij za odabir ponude navedena je cijena.

Rok za dostavu ponuda istječe u četvrtak, 19. studenoga 2026. godine, u 11.30 sati. Nakon pregleda pristiglih ponuda Grad će odlučiti o odabiru izvođača koji bi trebao pružati ugovorene usluge tijekom sljedeće godine. Iznos od 32.000 eura zasad predstavlja procijenjenu vrijednost nabave bez PDV-a, dok će konačna ugovorena cijena biti poznata nakon završetka postupka.

Građani bi trebali znati što se čuva i koliko to koristi gradu

Iako je riječ o relativno manjem iznosu u odnosu na velike gradske infrastrukturne projekte, nabava otvara pitanja o upravljanju i zaštiti javnih površina. Grad raspolaže brojnim parkovima, trgovima, šetnicama, dječjim igralištima i drugim prostorima čije održavanje i zaštita zahtijevaju javna sredstva, pa je važno znati na što se novac konkretno troši.

Za potpuniju sliku trebalo bi objaviti popis lokacija predviđenih za zaštitarski nadzor, planirani broj sati rada zaštitara i rezultate dosadašnjeg ugovora. Bilo bi korisno i doznati na temelju kojih je kriterija Grad odredio površine kojima je potrebna takva vrsta zaštite te postoje li planovi za promjenu načina nadzora tijekom 2027. godine.

Sigurno je da Split i sljedeće godine planira izdvojiti sredstva za zaštitu određenih javnih površina, a ne za uvođenje zaštitara na svim gradskim lokacijama. Koja će se mjesta nadzirati, u kojem opsegu i kakve su koristi od dosadašnje zaštite, pitanja su na koja bi gradska uprava trebala ponuditi konkretnije odgovore.