Split Calling preuzima centar Splita: Od jutarnjih akrobacija i žongliranja do pogrebne komedije na Turskoj kuli!

Akrobacije i žongliranje na splitskim trgovima, neobične izvedbe na gradskim ulicama i pogrebna povorka koja će vas nasmijati – sve to danas donosi Split Calling Festival! Nakon jučerašnjeg otvaranja, festival nastavlja s programom koji se od jutarnjih sati odvija u samom centru Splita, a poslijepodne se seli na Tursku kulu, gdje posjetitelje očekuju predstave, cirkuske radionice, filmske projekcije, buvljak i osvježenje na šanku. Sva događanja besplatna su i otvorena svima.

U organizaciji Cirkus Kolektiva, Split Calling već četvrtu godinu zaredom donosi suvremeni cirkus i umjetnost na gradske ulice i trgove. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike iz Hrvatske i još sedam zemalja, a festival traje do subote, 24. listopada.

Od žongliranja na Voćnom trgu do akrobacija u povijesnoj jezgri

Današnji program počinje u 9:30 prezentacijom performansa This Is Not a Drill talijanske umjetnice Caterine Moroni, nastalog tijekom sedmodnevne radionice u kojoj su sudionici kroz pokret, igru i neobične zadatke istraživali ulice Splita.

U 10:45 Voćni trg preuzimaju francuski žongleri iz kompanije Cie Circographie. U predstavi Au Café des Nonchalants kroz žongliranje, ples i humor na trenutak usporavaju užurbani ritam svakodnevice.

Na Srebrnim vratima u 11:30 nastupaju španjolske umjetnice María Ganzaráin i Teresa Magallón s izvedbom DOUBLES, koja spaja akrobatski ples, partnerski rad i klauneriju. U podne, u Trikliniju, publiku očekuje Guvno, debitantska predstava hrvatsko-njemačkog kolektiva Komplet Lepiña, koja kroz akrobatiku, ples i humor donosi drukčiji pogled na tradicionalno seosko gumno.

Turska kula: španjolske B.O.B.A.S., cirkuske radionice, filmovi i buvljak

Nakon jutarnjeg programa u povijesnoj jezgri, poslijepodnevni dio festivala seli se na Tursku kulu, gdje u 17 sati nastupaju španjolske B.O.B.A.S., jedne od glavnih zvijezda ovogodišnjeg Split Callinga.

Tri glazbenice, pogreb na kojem se ne pojavljuju ni svećenik ni pokojnik te niz neočekivanih situacija – sve to donosi neobična komedija koja spaja klauneriju, fizički teatar i živu glazbu. Iza predstave stoji kompanija iz Valencije koju vodi argentinska umjetnica Jimena Cavalletti.

U 18 sati počinju besplatne cirkuske radionice na kojima će djeca i odrasli moći isprobati žongliranje, zračne svile, trapez i ring. Radionice vode umjetnici francuske kompanije Circographie i voditelji Cirkus Kolektiva, a predznanje i prijave nisu potrebni. Dovoljno je doći deset minuta prije početka.

U 19 sati posjetitelje očekuje i buvljak na kojem će moći potpuno besplatno pronaći neki odjevni komad za sebe. U isto vrijeme počinje i Cirkus na filmu, program četiri međunarodna kratkometražna filma koji kroz različite priče istražuju cirkus, pokret i žongliranje.

Tijekom poslijepodneva i večeri na Turskoj kuli bit će otvoren i šank za osvježenje.

U subotu završnica festivala na Starom pazaru

Split Calling nastavlja se i u subotu, 24. listopada, novim izvedbama u centru grada, uključujući još jedan nastup španjolskih B.O.B.A.S. u 12 sati na Turskoj kuli.

Završna večer seli se na Stari pazar, gdje u 18:30 počinje Quiz Calling, kviz opće kulture koji vodi Dasen Petrić. Od 20:30 program se nastavlja radionicom sitotiska te nastupom DJ Domo B2B DJ InChoon, uz šank eSTe bara.

Budući da vrijeme ovih dana ima vlastite planove, sve informacije o mogućoj promjeni lokacije završne večeri, kao i detaljan program i satnice, pratite na službenoj internetskoj stranici i društvenim mrežama Split Calling Festivala. Sva događanja besplatna su i otvorena svima.