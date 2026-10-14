Split bi mogao dobiti ulicu nazvanu po legendarnoj postrojbi iz Domovinskog rata: Branitelji uputili inicijativu Gradu

Udruga veterana Specijalne policije "BATT" Split uputila je Gradu Splitu službenu inicijativu za imenovanje jedne od gradskih ulica po ovoj poznatoj postrojbi iz Domovinskog rata. Prijedlog je upućen gradonačelniku Splita, predsjedniku Gradskog vijeća te Komisiji za imena ulica i trgova i za spomenike, a cilj je trajno sačuvati uspomenu na ratni put, doprinos i žrtvu splitskih specijalaca.

Inicijativom od 13. listopada 2026. godine predlaže se da jedna od splitskih ulica ponese naziv "Ulica Specijalne jedinice policije BATT" Split. Iz Udruge ističu kako bi takva odluka predstavljala dostojno priznanje postrojbi koja je nastala upravo u Splitu i čiji su pripadnici dali značajan doprinos stvaranju i obrani samostalne Hrvatske.

Od Splita do najvažnijih operacija Domovinskog rata

Specijalna jedinica policije Split osnovana je 15. ožujka 1991. godine, u vrijeme stvaranja hrvatske države i organiziranja njezine obrane. Prema navodima iz inicijative, bila je prva formacija oružanih snaga na području Splitsko-dalmatinske županije. U početku su njezini pripadnici obavljali policijske zadaće na području Splita, a pogoršanjem sigurnosnih prilika sudjelovali su i u blokadi vojnih objekata bivše JNA.

Posebno je značajna činjenica da je iz redova splitskih specijalaca u lipnju 1991. godine u Resniku osnovan Zbor narodne garde, preteča 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Ratni put postrojbe protezao se od Prevlake i južne Hrvatske, preko Velebita, do zapadne Slavonije. Pripadnici BATTA sudjelovali su u brojnim važnim vojno-redarstvenim operacijama, među kojima su Maslenica, Poskok 1 i Poskok 2, Medački džep, Bljesak i Oluja.

Iza imena BATT kriju se prezimena četvorice poginulih branitelja

Posebnu simboliku nosi samo ime BATT, nastalo od početnih slova prezimena četvorice pripadnika postrojbe koji su prvi poginuli tijekom Domovinskog rata. Riječ je o Zoranu Bočini, Kažimiru Abramoviću, Ivanu Tomašu i Jakovu Topiću.

Upravo njihova žrtva jedan je od ključnih razloga zbog kojih veterani smatraju da bi Split trebao dobiti ulicu nazvanu po postrojbi. U obrazloženju inicijative naglašavaju kako bi imenovanje ulice bilo trajni znak zahvalnosti svim pripadnicima BATTA, a posebno onima koji su položili živote za Hrvatsku.

O lokaciji bi odlučivala nadležna gradska tijela

Udruga nije predložila konkretnu ulicu, već traži da Grad Split pokrene odgovarajući postupak i u dogovoru s nadležnim tijelima pronađe lokaciju primjerenu povijesnoj ulozi postrojbe i njezinoj povezanosti sa Splitom.

Veterani su izrazili i spremnost dostaviti dodatnu dokumentaciju o osnutku jedinice, njezinu ratnom putu i sudjelovanju u vojnim i policijskim operacijama. Smatraju da bi prihvaćanje inicijative imalo važnu simboličnu i obrazovnu vrijednost jer bi budućim generacijama omogućilo da kroz naziv ulice upoznaju dio povijesti svojega grada.

"Vjerujemo da javni prostor treba čuvati uspomenu na ljude i postrojbe koji su svojim djelovanjem obilježili povijest Splita i Hrvatske", poručuju iz Udruge. Inicijativa je zaključena kratkom, ali znakovitom porukom: "Da se ne zaboravi."