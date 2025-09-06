Split: Auto parkiran usred zelene površine – borba za parking prelazi granice razuma?

Fotografija koja nam je stigla iz Spinuta ponovno otvara pitanje kroničnog nedostatka parkirnih mjesta u gradu – i sve češćih slučajeva nepropisnog parkiranja na zelenim površinama.

Na slici se jasno vidi automobil parkiran ispod borova, na dijelu zelene površine koja bi trebala služiti kao mali gradski park, a ne improvizirani parking. Iako su stanovnici Splita već navikli na kreativna (i često ilegalna) parkirna rješenja, ovakva scena izaziva zabrinutost.

Ovakva praksa nije samo estetski problem – vozila koja se parkiraju na travnjacima često uništavaju korijenje drveća i biljni pokrov. Grad Split već godinama pokušava riješiti problem nedostatka parkinga, no čini se da su trenutna rješenja nedovoljna i prespora.

Građani pozivaju komunalne službe i Grad Split da pojačaju kontrole i uvedu strože kazne za ovakvo nepropisno parkiranje, uz jasniji plan proširenja parkirnih kapaciteta – posebno u gusto naseljenim kvartovima.

Do tada, čini se da će borba za parking u Splitu i dalje imati svoje "žrtve" – nažalost, često baš na mjestima koja bi trebala biti oaza mira i zelenila.