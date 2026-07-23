Split 3 korak do preobrazbe: Pogledajte što će niknuti na poznatoj lokaciji

Gradski kotar Split 3 mogao bi dobiti novu fontanu koja bi dodatno zaokružila prepoznatljiv izgled jednog od arhitektonski najznačajnijih splitskih kvartova. Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike Gradskog vijeća Grada Splita jednoglasno je prihvatila prijedlog za raspisivanje arhitektonskog natječaja za njezino uređenje.

Vijest je objavila Ivana Zelić, HDZ-ova predsjednica Gradskog kotara Split 3, koja nije skrivala zadovoljstvo odlukom Komisije.

Konačnu riječ dat će Gradsko vijeće

Sljedeći korak bit će rasprava na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, na čijem bi se dnevnom redu trebao naći prijedlog za raspisivanje natječaja.

"Vjerujem da će vijećnici prepoznati važnost ovog projekta i dati mu podršku", poručila je Zelić.

Naglasila je kako je Split 3 jedan od najbolje arhitektonski planiranih i uređenih kvartova u Hrvatskoj te smatra da bi nova fontana bila završni detalj koji bi dodatno naglasio njegov identitet.

Očekuju se najbolja arhitektonska rješenja

Raspisivanjem natječaja trebala bi se otvoriti mogućnost izbora najboljeg arhitektonskog rješenja za prostor fontane.

"Veselim se vidjeti najbolja arhitektonska rješenja i vjerujem da ćemo dobiti prostor na koji će svi stanovnici Splita 3 biti ponosni", objavila je predsjednica kotara.

Zelić se na kraju našalila i na račun velikog pitara koji je godinama zauzimao predviđenu lokaciju.

"Hvala pitaru što je godinama čuvao mjesto za fontanu. Sad je vrijeme da dobije nasljednika – jedno lijepo arhitektonsko rješenje dostojno Splita 3", zaključila je.