Split 3 dobiva svoju zbirku u Sveučilišnoj knjižnici: Povijest jednog od najpoznatijih splitskih kvartova bit će dostupna javnosti

Split 3, jedan od najznačajnijih urbanističkih projekata u povijesti Splita, dobit će svoju posebnu zbirku u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Osnivanje "Zbirke Split 3" bit će obilježeno prigodnom izložbom u utorak, 27. listopada, s početkom u 13.30 sati u predvorju knjižnice.

Riječ je o završnoj aktivnosti devetog izdanja manifestacije "Split 3 – ulice, kvartovi, stanovnici", koju organizira Udruga za istraživanje urbanističke teorije i prakse Inova. Članovi udruge odlučili su Sveučilišnoj knjižnici darovati svu dokumentaciju i građu koju su tijekom godina prikupljali, kako pojedinačno tako i kroz djelovanje udruge. Cilj je vrijedne materijale sačuvati, stručno obraditi i učiniti dostupnima široj javnosti.

U zbirci će se naći nacrti, fotografije, skice i povijesni dokumenti

Planirano je da "Zbirka Split 3" obuhvati brošure, novinske i stručne članke, arhitektonske nacrte, fotografije, skice i drugu dokumentaciju koja svjedoči o nastanku, razvoju i životu ovog dijela Splita. Suradnja Inove i Sveučilišne knjižnice neće završiti predajom dosad prikupljene građe. Članovi udruge nastavit će sudjelovati u njezinu prikupljanju, sistematizaciji i valorizaciji.

Posebna pozornost bit će posvećena povezivanju s institucijama koje čuvaju vrijednu dokumentaciju o Splitu 3.

Među njima su Hrvatski muzej arhitekture HAZU-a u Zagrebu i Arhiv Republike Slovenije, u kojem se nalaze nacrti Splita 3, skenirani za potrebe manifestacije održane 2018. godine, povodom 50. obljetnice ovog urbanističkog projekta. U planu je i uspostavljanje kontakta s Muzejem za arhitekturu i dizajn u Ljubljani, gdje se, među ostalim, čuva osobna arhiva Vladimira Brace Mušiča, jednog od glavnih protagonista projekta Split 3.

Zajednički rad na očuvanju urbanističke baštine Splita

Na prikupljanju i obradi građe zajednički će raditi dr. sc. Višnja Kukoč, istraživačica i predsjednica udruge Inova, te Mihaela Kovačić, knjižničarka savjetnica i voditeljica Odjela za nabavu i obradu građe posebne vrste Sveučilišne knjižnice u Splitu. Opseg i dinamika stručne obrade ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima.

Osnivanjem zbirke želi se na jednom mjestu objediniti vrijedna dokumentacija o Splitu 3 te omogućiti njezino korištenje istraživačima, arhitektima, studentima, povjesničarima, ali i svim građanima zainteresiranima za prošlost i razvoj Splita. Prigodna izložba kojom će biti obilježeno osnivanje zbirke održat će se sutra, u utorak, 27. listopada, u 13.30 sati u predvorju Sveučilišne knjižnice u Splitu.