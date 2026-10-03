Splićanke traže društvo za balote: Ne trebate imati ni svoje...

U Facebook grupi "Split i okolo Splita" osvanula je simpatična objava koja bi mogla razveseliti sve ljubitelje balota, ali i one koji bi se tek željeli okušati u ovoj popularnoj dalmatinskoj razonodi. Ženska ekipa koja se okuplja na Skalicama, kod pečenjarnice Galina, traži nove suigrače za druženje i rekreativno igranje balota.

Pozvani i muškarci i žene

Kako navode u objavi, ekipa je zasad malobrojna pa pozivaju i muškarce i žene koji već znaju igrati, ali i potpune početnike koji bi tek željeli naučiti bacati balotu. Za početak nije potrebno imati ni vlastiti komplet balota.

"Potrebna je samo dobra volja za igranje", poručuju iz ekipe.

Bez članarine i uloga

Naglašavaju i kako je cilj isključivo rekreacija i ugodno druženje, bez novčanih uloga ili članarine. Termin igranja dogovarat će se s zainteresiranima, a svi koji bi se željeli pridružiti ekipi dodatne informacije mogu pronaći u izvornoj objavi.

Cijelu objavu možete pogledati OVDJE.