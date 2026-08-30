Splićanke na svjetskom vrhu: Mažoretkinje grada Splita osvojile svjetske naslove u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji

Nakon četiri dana natjecanja, mažoretkinje grada Splita kući se vraćaju s vrijednim rezultatima, medaljama i još jednom potvrdom da se predan rad, trud i upornost itekako isplate.

Posebno uspješan bio je nastup seniorki koje su i ove godine *obranile naslov svjetskih prvakinja* te ponovno zauzele najviše mjesto na svjetskoj mažoret sceni. Istodobno, sjajne rezultate ostvarile su i mlađe natjecateljice,

Juniori su bili također zlatni u kategoriji pompona čime su pokazale da seniorske prvakinje već imaju svoje dostojne nasljednice.

Tijekom četiri dana natjecanja osvojene su medalje u više kategorija. Uz svjetske naslove, ostvareni su i brojni zapaženi rezultati:

Mini formacija pompon seniori – 2. mjesto

Marta Matić, solo pompon – 3. mjesto

Velika formacija pompon juniori – 3. mjesto

Mažoretkinje grada Splita – svjetske prvakinje u juniorskoj i seniorskoj kategoriji

Ovi rezultati dobivaju dodatnu težinu kada se uzme u obzir jaka međunarodna konkurencija. Splićanke su se ravnopravno nosile s predstavnicama velikih mažoretnih nacija poput *Poljske, Ukrajine, Južne Afrike, Mađarske* i brojnih drugih zemalja koje su sudjelovale na natjecanju.

„Vidimo da se trud, rad i brojna odrađivanja treninga, nastupa , natjecanja itekako isplate. Možemo parirati velikim državama poput Poljske, Ukrajine, Južne Afrike, Mađarske i mnogih drugih koje su sudjelovale na ovom natjecanju. Lijepo je biti dio ovakvih natjecanja i vidjeti koliko smo napredovali“, istaknula je trenerica Mažoretkinja grada Splita Sanja Matić.

Posebnu vrijednost cijelom uspjehu daje zajedništvo koje prati mažoretkinje grada Splita. Podrška roditelja, kako s tribina tako i izvan natjecateljske dvorane, važan je dio njihovih uspjeha.

„Kao trenerica želim zahvaliti svim roditeljima na podršci, kako s tribina tako i izvan njih. Lijepo je kada vidite da smo svi kao jedna mala obitelj i da svatko stoji uz svakoga. Upravo to zajedništvo daje nam dodatnu snagu i motivaciju“, poručila je Sanja Matić.

Novi svjetski naslovi tako nisu samo potvrda kvalitete i uspjeha seniorske ekipe, već i snažna najava budućnosti mažoretkinja grada Splita.

Juniorke i mlađe natjecateljice svojim su rezultatima pokazale da splitska škola mažoret plesa ima kontinuitet i da se za nove generacije svjetskih prvakinja ne treba brinuti.

Za Mažoretkinje grada Splita ovo je još jedno veliko poglavlje u nizu uspjeha, ali i dodatni poticaj za nastavak rada, treninga i zajedništva koje ih je dovelo do samog svjetskog vrha.