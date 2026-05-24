Splićanka zaustavila sirove strasti na plaži usred dana: "Djevojka me je pratila do automobila i prijetila mi"

Redakciji Dalmacije Danas obratila se čitateljica koja tvrdi da je u subotu poslijepodne na splitskom Žnjanu svjedočila izrazito neprimjerenom ponašanju mladog para na javnoj plaži.

Kako nam navodi, sve se dogodilo oko 17:30 sati, ispod kafića Taboo, svega nekoliko metara od mjesta na kojem je sjedila.

“Mladi par je pred većim brojem prolaznika, među kojima su bila i djeca, javno razmjenjivao intimnosti i upuštao se u glasne, neprikladne trenutke, bez ikakvog obzira prema okolini. Ukratko — seks na javnoj plaži”, navodi čitateljica u svom pismu.

Posebno ju je, kaže, pogodilo to što su se u neposrednoj blizini nalazila djeca.

"Ovo je sumanuto"

“Meni je najgore bilo to što su tu bila dica. I sama sam majka djeteta od devet godina i sumanuto mi je da se takvo nešto događa na javnoj plaži, usred dana”, dodaje.

Prema njezinim riječima, osobe koje su sudjelovale u neprimjerenom ponašanju nisu bile turisti, nego domaći ljudi.

“Učinilo mi se, kad je već bilo toliko neprimjereno, da bi te osobe na neki način trebalo kazniti, čisto iz moralne perspektive. Nažalost, bili su potpuno bezobzirni, posebno zbog djece koja su bila u blizini”, kaže čitateljica.

Navodi i da je prizor snimila mobitelom, nakon čega su se osobe, tvrdi, zaustavile i udaljile.

“Čim su me vidjeli, odmah su prestali i pobjegli. Kasnije me djevojka pratila do automobila i prijetila mi”, tvrdi čitateljica.

Javne plaže

Ovaj slučaj ponovno otvara pitanje granica ponašanja na javnim površinama, osobito na plažama koje koriste obitelji s djecom. Žnjan je jedna od najposjećenijih splitskih plaža, a u popodnevnim satima ondje se redovito nalazi velik broj građana, roditelja i djece.

Iako ljetna opuštenost često donosi ponešto slobodnije ponašanje, postoje granice koje javni prostor, zdrav razum i obzir prema drugima ipak jasno postavljaju. Plaža nije privatni apartman, a prisutnost djece trebala bi biti dovoljan razlog za minimum pristojnosti.

Čitateljica smatra da bi nadležne službe trebale reagirati u ovakvim situacijama, barem kako bi se poslala poruka da javne plaže nisu mjesto za ovakvo ponašanje.