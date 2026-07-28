Splićanka upozorava na uznemirujući telefonski poziv: "Jeza me uhvatila od tog glasa"

Našoj redakciji se javila čitateljica iz Splita koja želi upozoriti građane, osobito starije osobe, na uznemirujući telefonski poziv koji je primila na kućni telefon.

Kako nam je ispričala, poziv je stigao sa skrivenog broja, a s druge strane slušalice čulo se jecanje, plač i zapomaganje.

"Javila sam se na kućni telefon, a s druge strane čulo se samo plakanje i zapomaganje. Osoba je govorila: "Pala sam, pala sam... slomila sam nogu." Pitala sam nekoliko puta tko je, a onda sam čula odgovor: "Tvoja mama" – ispričala je čitateljica.

Kaže kako ju je taj odgovor dodatno uznemirio jer joj je majka preminula.

"Rekla sam: "Kakva mama? Ja mamu nemam." Toliko sam se prepala da sam odmah spustila slušalicu. Jeza me uhvatila od tog glasa i načina na koji je osoba plakala. Bio je to zaista užasan osjećaj", dodala je.

Čitateljica smatra da bi se moglo raditi o pokušaju prijevare ili zastrašivanja te je odlučila podijeliti svoje iskustvo kako bi upozorila druge, posebno starije građane koji bi u takvoj situaciji mogli povjerovati da je njihov bližnji doživio nesreću.

Građanima savjetuje da budu oprezni pri pozivima s nepoznatih ili skrivenih brojeva, ne otkrivaju osobne podatke te, ako posumnjaju na prijevaru, prekinu razgovor i pokušaju izravno kontaktirati člana obitelji na njegov poznati broj. U slučaju sumnje na kazneno djelo ili pokušaj prijevare, preporučuje se o svemu obavijestiti policiju.