Splićanka traži motorista s rozim ušima: "Skužaj, bila sam tipična Karen"

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode osvanula je neobična poruka jedne vozačice koja pokušava pronaći motorista s kojim je imala neugodnu situaciju u prometu na splitskim Firulama.

Sve se, prema njezinim riječima, dogodilo oko 14.20 sati na području bolnice Firule, kada se automobilom uključivala u promet nakon izlaska s parkirališta. Navodi kako u tom trenutku nije vidjela motociklista, kojeg je zapamtila po vrlo upečatljivoj kacigi s ružičastim plišanim ušima.

„Izlazeći s parkinga nisam vidjela momka na motoru, imao je kacigu s rozim plišanim ušima te sam mu najvjerojatnije uletjela u traku. Nisam u tom momentu bila svjesna da se išta sporno dogodilo, s obzirom na to da sam pogledala oko sebe prije uključivanja“, napisala je.

Vozačica priznaje kako je u prvom trenutku situaciju doživjela potpuno drugačije. Budući da se motociklist, kako opisuje, iznenada pojavio iza nje, bila je uvjerena da je upravo on velikom brzinom naišao.

Situacija se potom nastavila na semaforu, gdje je, umjesto isprike, došlo do rasprave.

„Čak sam bila uvjerena da je on dojurio s obzirom na to da se odjednom stvorio iza mene. Umjesto da se ispričam, dopustila sam da me težak dan pretvori u tipičnu Karen koja raspravlja na semaforu“, priznala je.

Nakon što je naknadno razmislila o svemu što se dogodilo, odlučila je javno potražiti motorista i ispričati mu se.

„Ovim putem se iskreno želim ispričati momku. Inače uvijek priznam grešku, danas sam jednostavno imala takav dan. Skužaj, zaista“, zaključila je vozačica.