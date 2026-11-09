Splićanka spojila nešto što nikome ne bi palo na pamet! Sve detalje otkrijte u drugoj epizodi podcasta TPS Inside

Može li poklon za novorođenče istodobno biti nježna uspomena i korak prema digitalnoj budućnosti? Upravo na toj ideji temelji se splitski startup Coffer, iza kojeg stoje Andrea Čeprnja i njezin suprug Mario. O neobičnom poduzetničkom pothvatu Andrea je govorila u novoj epizodi podcasta TPS Inside.

Na YouTube kanalu podcasta TPS Inside 3. studenoga objavljena je druga epizoda, u kojoj je gostovala Andrea Čeprnja, osnivačica splitskog startupa Coffer.

Riječ je o projektu koji spaja naizgled nespojivo – pamučnu tješilicu za novorođenčad i svijet kriptovaluta.

Andrea je zajedno sa suprugom Marijem razvila neobičan koncept poklona za bebe, kojim tradicionalnom darivanju žele dodati novu, digitalnu dimenziju.

Lakše im je bilo napraviti softver nego tješilicu

U razgovoru s voditeljem Harijem Kočićem Andrea je otkrila kako je izgledao razvoj njihove poduzetničke ideje, od prvih koraka do susreta s kupcima.

Govorila je o izazovima pokretanja vlastitog posla, dvojbama s kojima se poduzetnici susreću te iskustvima koja su stekli tijekom razvoja proizvoda.

Posebno je zanimljivo što im je, kako otkriva tema razgovora, bilo jednostavnije razviti softverski dio projekta nego samu pamučnu tješilicu.

Splitski podcast otkriva stvarnu stranu poduzetništva

Podcast TPS Inside pokrenuli su Tehnološki park Split i Razvojna agencija Split – RaST, kroz Poduzetnički centar RaST+.

Cilj podcasta je kroz osobna iskustva poduzetnika približiti javnosti stvarnost pokretanja i razvoja poslovanja, uključujući izazove, neizvjesnosti i odluke koje prate poduzetnički put.

Priča Andree Čeprnje i startupa Coffer jedan je od primjera kako se inovativne poslovne ideje razvijaju i u Splitu.

Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu TPS Inside, a dodatne informacije dostupne su na stranicama Tehnološkog parka Split.