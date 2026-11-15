Splićanka se autom zabila u rasvjetni stup, test pokazao prisutnost droga! Policiji je otprije dobro poznata

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je za 24sata kako su jučer u večernjim satima zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Vukovarske, Ozaljske i Pujanki u Splitu. U nesreći je sudjelovala vozačica (33) automobila.

- Izgubila je nadzor nad vozilom i njime udarila u uzdignuti betonski otok koji dijeli kolničke trake, a potom i u rasvjetni stup. Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid, a liječničkim pregledom vozačici su utvrđene lakše ozlijede, te nije zadržana na liječenju - rekla je policija.

Dodaju kako je prilikom postupanja preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu, a zahtjev policijskog službenika da se podvrgne liječnikom pregledu radi analize je odbila.

- Uhićena je i smještena u prostorije za zadržavanje, te će tijekom dana uz optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja biti privedena na sud - rekla je policija za 24sata.

Ističu i kako je riječ o osobi koju je u posljednje tri godine policija tri puta zatekla u počinjenju prekršaja odbijanja testiranja na droge. Prvi put 2023. godine i tada je pravomoćno kažnjena novčanom kaznom i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na 3 mjeseca. Za prekršaje koje je počinila u travnju i početkom studenog ove godine vodi se prekršajni postupak.