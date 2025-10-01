Splićanka Sanja slikanjem 'pobijedila' karcinom. Sada ima svoju prvu izložbu

Splićanka Sanja Kalebić predstavlja se prvom samostalnom izložbom apstraktnih slika "Boje duše”, koja će se otvoriti ovoga četvrtka, 2. listopada u 18 sati u velikoj dvorani Gradske Knjižnice Marka Marulića u Splitu, Ulica slobode 2.
Kako opisuje i naziv izložbe Sanja će izložbom javnosti otkriti sve boje duše u tehnici akrila na platnu, nastale u njezinoj borbi za život. Sanja je članica Udruge Caspera, dijagnoza karcinoma promijenila joj je život, no ona je uz liječenje dijagnozu odlučila pobijediti slikanjem.
Moderatorica je Ojdana Koharević, a umjetnički doživljaj dodatno će obogatiti poetski izričaj Slavice Čizmić, čime će se vizualna i pjesnička umjetnost povezati u jedinstveno iskustvo boja i riječi. Ova posebna večer imat će i glazbeni dio programa, svoju Sanju pjesmom će podržati i njezina Klapa Caspera.