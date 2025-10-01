Splićanka Sanja slikanjem 'pobijedila' karcinom. Sada ima svoju prvu izložbu

Splićanka Sanja Kalebić predstavlja se prvom samostalnom izložbom apstraktnih slika "Boje duše”, koja će se otvoriti ovoga četvrtka, 2. listopada u 18 sati u velikoj dvorani Gradske Knjižnice Marka Marulića u Splitu, Ulica slobode 2.

Kako opisuje i naziv izložbe Sanja će izložbom javnosti otkriti sve boje duše u tehnici akrila na platnu, nastale u njezinoj borbi za život. Sanja je članica Udruge Caspera, dijagnoza karcinoma promijenila joj je život, no ona je uz liječenje dijagnozu odlučila pobijediti slikanjem.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Moderatorica je Ojdana Koharević, a umjetnički doživljaj dodatno će obogatiti poetski izričaj Slavice Čizmić, čime će se vizualna i pjesnička umjetnost povezati u jedinstveno iskustvo boja i riječi. Ova posebna večer imat će i glazbeni dio programa, svoju Sanju pjesmom će podržati i njezina Klapa Caspera.