Splićanka prozvala ministra: "Zabrana prodaje samo rashlađenih pića ništa ne rješava. Stvarna opasnost su pub crawlovi i noćna opijanja"

Kao što je poznato, prodaja rashlađenih alkoholnih pića u trgovinama i kioscima ubuduće bi mogla biti ograničena. Još uvijek nije službeno, ali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do kraja godine planira izmijeniti Zakon o trgovini kako bi gradovi i općine mogli odrediti u koje vrijeme i na kojim područjima trgovine, kiosci i benzinske postaje smiju, odnosno ne smiju prodavati hladna alkoholna pića. Ideja je da jedinice lokalne samouprave, ovisno o svojim specifičnostima, definiraju pravila na terenu – od turističkih jezgri do stambenih kvartova. Ova najava ne prestaje izazivati komentare koji su prilično podijeljeni. Dok dio javnosti podržava najavu, drugi smatra da mjera ničim neće riješiti problem zbog kojeg se i najavljuje.

Nuić Prka: "Zabrana hladnog nema veze s brigom za građane"

Među njima je i potpredsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske Kristina Nuić Prka. Za Dalmaciju Danas poručuje da ovakvo ograničenje promašuje bit:



“Još jedna apsurdna ideja i problem javnog reda i mira. Zabrana prodaje samo rashlađenih pića, kako to predlaže ministar gospodarstva, nema nikakve veze s brigom za građane – jasno pokazuje pritisak trgovinskog lobija i tuđu računicu. Ako je nešto štetno, štetno je i hladno i toplo", ističe Nuić Prka.

Tvrdi da pub crawlovi i prekomjerno pijenje noću predstavljaju stvarnu opasnost i remete grad,

"Tu treba intervenirati. Organizirani pub crawlovi opterećuju policiju, hitnu pomoć, smetaju stanovnicima i razaraju ugled grada. Zato ograničavanje prodaje alkohola u noćnim satima i kontrola ovakvih događanja nisu napad na slobodu, nego odgovorna mjera zaštite zdravlja, sigurnosti i dostojanstva grada. Kultura i turizam – da. Razuzdano opijanje i marketinški nonsensi – ne", odlučna je Nuić Prka.

Cilj je mirnija noć i manje incidenata

Podsjetimo, Ministarstvo ovu mjeru smatra blažom u odnosu na potpunu zabranu prodaje alkohola u večernjim satima. Vjeruju da bi smanjila probleme s pijanim osobama koje narušavaju javni red i mir, što je posebno izraženo u Splitu od prošlog ljeta, ali i u drugim turističkim mjestima na obali. Ugostitelji načelno pozdravljaju najavljene promjene, a procjenjuje se da bi, osim specijaliziranih trgovina, ograničenja utjecala i na promet kioska.

Danas je moguće kupiti hladno pivo u gotovo svakoj trafici, trgovini ili na benzinskoj postaji tijekom njihova radnog vremena. U budućnosti to ne bi bilo moguće na svim lokacijama: gradovi i općine davali bi dozvole te određivali vrijeme do kada se rashlađena alkoholna pića mogu prodavati. Turističke sredine koje noću imaju problema s pijanim turistima mogle bi, primjerice, odrediti da se nakon 18 sati više ne prodaju hladna alkoholna pića na određenim lokacijama.

Šuta: “O radnom vremenu i prodaji alkohola treba odlučivati gradsko vijeće”

U borbi protiv nekontroliranog turizma HDZ-ov gradonačelnik Splita Tomislav Šuta smatra da predložena ograničenja sama po sebi nisu dovoljna. “U samom centru grada mislim da je primjereno da Gradsko vijeće odlučuje o radnom vremenu i prodaji alkoholnih pića. Mislim da je to problem koji je prisutan i kojeg moramo riješiti. Ja bih volio da i sam ministar dođe pa da vidi kako to sve skupa izgleda. I nisam vidio da on odbija taj naš prijedlog, samo vidim da je u tijeku rasprava i to je pohvalno”, rekao je Šuta početkom mjeseca.

Ministarstvo najavljuje daljnju javnu raspravu i doradu modela u kojem bi se ograničenja primjenjivala ciljano – po lokacijama i vremenu – kako bi se rasteretio javni prostor u najosjetljivijim zonama i satima. Ključ će biti usklađivanje lokalnih odluka s jasnim kriterijima te provedba na terenu koja će doista utjecati na noćni nered, a ne samo preusmjeriti kupnju s “hladnog” na “toplo” bez stvarnog učinka.