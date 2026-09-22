Splićanka pronašla oglas za ulaganje u kriptovalute pa ostala bez 2200 eura

Splitska policija zaprimila je prijavu 78-godišnje žene s područja Splita koja je u računalnoj prijevari ostala bez više od 2200 eura.

Kako navode iz policije, žena je tijekom rujna na internetu pronašla oglas za ulaganje u kriptovalute. Putem poveznice pristupila je stranici na kojoj je ostavila svoje osobne i kontakt podatke, nakon čega joj se preko društvene aplikacije javila nepoznata osoba.

Ponudila joj je mogućnost brze zarade uz obećanje rasta ulaganja i isplate uloženog novca.

Preko kriptomata uplatila još 2000 eura

Postupajući prema dobivenim uputama, 78-godišnjakinja je najprije na dostavljeni račun uplatila manji iznos, a potom je putem kriptomata uplatila dodatnih 2000 eura, vjerujući da će tako ostvariti zaradu.

Kada je osoba kojoj je uplatila novac zatražila još jednu uplatu kako bi joj navodno bila isplaćena ostvarena dobit, žena je posumnjala da je prevarena i sve prijavila policiji.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Policija ponovno upozorava građane da budu posebno oprezni s internetskim oglasima i ponudama koje obećavaju brzu i jednostavnu zaradu. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost stranice i tvrtke kojoj se novac uplaćuje.

Građanima savjetuju da ne nasjedaju na obećanja o lakoj zaradi i „sigurnim investicijama“, ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba te ne dijele osobne i bankovne podatke. U slučaju sumnje komunikaciju treba odmah prekinuti te kontaktirati banku ili policiju na broj 192.