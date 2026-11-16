U Europskom parlamentu u ponedjeljak je održano saslušanje Posebnog odbora za stambenu krizu u Europskoj uniji, na kojem se raspravljalo o utjecaju kratkoročnog turističkog najma na dostupnost i priuštivost stanovanja te o važnosti donošenja politika utemeljenih na dokazima. Među govornicima bila je i Melis Mladineo Brničević iz Splita, predstavnica Građanske inicijative Stanari zajedno, koja je eurozastupnicima prenijela probleme s kojima se suočavaju stanovnici stambenih zgrada u hrvatskim turističkim gradovima.

U svom je izlaganju upozorila kako apartmanizacija odavno nije samo pitanje turizma, tržišta nekretnina ili zarade pojedinih vlasnika. Riječ je, naglasila je, o problemu koji izravno utječe na sigurnost, kvalitetu života i budućnost lokalnog stanovništva. "Grad nije samo destinacija koju posjećuju turisti. Grad je prije svega dom u kojem ljudi žive", poručila je.

"Apartman je samo dio zgrade, a ne cijela zgrada"

Splićanka je pred eurozastupnicima posebno upozorila na položaj suvlasnika u stambenim zgradama u kojima se pojedini stanovi koriste za kratkoročni turistički najam. Naglasila je kako vlasnik apartmana nije jedini vlasnik stambene zgrade te da se njegovo pravo na korištenje nekretnine ne može promatrati odvojeno od prava svih ostalih suvlasnika. Prema njezinim riječima, stambena zgrada predstavlja jednu cjelinu, a odluke pojedinih vlasnika mogu imati ozbiljne posljedice za sve koji u njoj žive. Posebno se osvrnula na sigurnosne probleme koji nastaju kada se stanovi u zgradama namijenjenima svakodnevnom životu pretvaraju u turističke smještajne jedinice.

Za razliku od hotela, koji imaju recepcije, organiziran nadzor i odgovarajuće sigurnosne sustave, obične stambene zgrade često nisu prilagođene stalnoj izmjeni velikog broja nepoznatih gostiju. Stanari se tako, upozorila je, svakodnevno susreću s ljudima koji u zgradi borave tek nekoliko dana, a pritom koriste zajedničke ulaze, stubišta i ostale prostore.

Treba li u Splitu strože ograničiti turističko iznajmljivanje stanova u stambenim zgradama? Da, stanari imaju pravo na mir i sigurnost Ne, svatko ima pravo raspolagati svojom nekretninom Da, ali samo u zgradama u kojima se većina stanara tome protivi Treba pronaći ravnotežu između turizma i prava stanara Glasaj

Buka, tulumi i nepoznati ljudi u zgradama

Osim sigurnosnog aspekta, Mladineo Brničević upozorila je i na narušavanje kvalitete života zbog turističkog najma. Istaknula je kako pojedini turisti organiziraju zabave, stvaraju buku i vibracije u kasnim noćnim satima, dok posljedice takvog ponašanja osjećaju stanari koji u tim zgradama žive tijekom cijele godine.

Problem je, smatra, što korist od turističkog iznajmljivanja najčešće ostvaruje vlasnik apartmana, dok negativne posljedice takve djelatnosti snose i ostali suvlasnici. Posebno je upozorila na nedostatak odgovarajućih protupožarnih i drugih sigurnosnih sustava u zgradama koje nisu projektirane kao turistički objekti.

Jedan od najvažnijih dijelova njezina izlaganja odnosio se na utjecaj masovnog turizma na tržište nekretnina.

Upozorila je kako se povećanjem broja stanova namijenjenih turistima smanjuje broj nekretnina dostupnih za dugoročni najam, što posebno pogađa mlade ljude i obitelji koje pokušavaju riješiti stambeno pitanje. Stanovi u kojima su nekada živjele obitelji danas se, istaknula je, sve češće pretvaraju u poslovne prostore namijenjene turističkom iznajmljivanju. Takav trend, prema njezinim riječima, pridonosi rastu cijena nekretnina i najamnina, dok lokalno stanovništvo sve teže može pronaći pristupačan stan.

Posebno je upozorila na iseljavanje stanovništva iz turističkih gradova, ističući kako gubitak stalnih stanovnika ostavlja dugoročne posljedice na čitavu zajednicu. Riječ je o problemu koji je dobro poznat i u Splitu, gdje su visoke cijene stanova, turistička apartmanizacija i nedostatak nekretnina za cjelogodišnji najam već godinama među važnim pitanjima za brojne građane.

"Privatno vlasništvo ne znači da možete raditi što želite"

Govoreći o pravima vlasnika nekretnina, predstavnica inicijative Stanari zajedno osvrnula se i na često korišten argument da vlasnik stana ima pravo samostalno odlučivati o njegovoj namjeni.

Takvo tumačenje, upozorila je, zanemaruje činjenicu da vlasnička prava imaju i zakonska ograničenja, osobito kada njihovo ostvarivanje nanosi štetu drugim osobama. Prema njezinim riječima, pravo na privatno vlasništvo ne može biti opravdanje za ugrožavanje sigurnosti, mira i kvalitete života ostalih suvlasnika. "Ne smijemo dopustiti da tržišna logika u potpunosti nadvlada javni interes", upozorila je.

Naglasila je kako stanovanje nije obična tržišna kategorija jer predstavlja jednu od osnovnih ljudskih potreba.

"Stan je temelj osobne sigurnosti, obiteljskog života i dostojanstva", poručila je.

Od Europske unije traži strože zakone

Melis Mladineo Brničević pozvala je europske institucije da donesu strožu zakonsku regulativu kratkoročnog turističkog najma, koja bi obvezivala države članice na odgovarajuće uređenje tog područja u nacionalnom zakonodavstvu. Istaknula je kako je nužno zaštititi sigurnost stanara i prava suvlasnika te osigurati da se stambeni prostor koristi na način koji neće ugrožavati život lokalnog stanovništva.

Pritom nije zagovarala potpuno ukidanje turističkog iznajmljivanja, nego uspostavljanje jasnih pravila koja bi omogućila ravnotežu između gospodarskih interesa i prava građana na miran i siguran život. Upozorila je i na važnost stvarne provedbe zakona, naglašavajući kako donošenje propisa samo po sebi nije dovoljno ako se oni ne primjenjuju.

"Ne smijemo dopustiti da naši gradovi postanu mjesta u kojima nema mjesta za domaće stanovnike"

Na kraju obraćanja pred Europskim parlamentom Splićanka je uputila snažnu poruku o budućnosti europskih gradova, posebno onih koji se suočavaju s velikim turističkim pritiskom. Upozorila je kako gradovi ne smiju postati isključivo turističke destinacije u kojima se prostor prilagođava potrebama posjetitelja, dok stanovnici koji u njima žive sve teže pronalaze vlastiti dom. "Ne smijemo dopustiti da naši gradovi postanu mjesta u kojima ima mjesta za svakog turista, ali nema mjesta za vlastite stanovnike", poručila je. Zaključila je kako stanovi moraju prvenstveno služiti stanovanju, a stambene zgrade životu njihovih stanovnika.

"Stanovi su za stanovanje, a zgrade za život", istaknula je. Iz Građanske inicijative Stanari zajedno zatražili su da se stanovanje ponovno prepozna kao jedan od temeljnih društvenih prioriteta Europske unije te da pravo na siguran i dostojanstven dom dobije odgovarajuću zaštitu.