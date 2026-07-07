Splićanka poslala žestoku poruku: "Gospodo, neće moći. Nećete s našim vlasništvom raspolagati. Gamadi..."

Hana Matić, potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, oštro je na Facebooku kritizirala Vladu Republike Hrvatske zbog novih mjera u turizmu, poručivši kako se, prema njezinu mišljenju, sustavno zadire u prava malih iznajmljivača.

U svom istupu posebno se osvrnula na pitanje stečenih prava, tvrdeći kako se u Hrvatskoj ona ne primjenjuju jednako na sve.

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"Stečena prava u Hrvatskoj ovise o tome tko ste"

"Znate li što su stečena prava? To vam u Hrvatskoj ovisi isključivo o tome tko ste vi, a ne o samim pravima. Naime, mi u Hrvatskoj imamo paralelan zakonski sustav koji kaže da su Hiltonu u Rijeci stečena prava urezana u kamen i njih ne smijete dirati niti propitkivati. To je žalosno, a to isto misli i jedan ministar", poručila je Matić.

Dodala je kako je, prema njezinu mišljenju, takav pristup posebno ponižavajući prema hrvatskim iznajmljivačima, ali i prema braniteljima. "Žalosno je to za branitelje kojima su ukinuta stečena prava, ponižavajuće za hrvatske iznajmljivače kojima su također ukinuta, a svakom novom izmjenom zakona ukidat će se nova stečena prava iznajmljivača. Očekujte novo ukidanje stečenih prava, nemojte misliti da ćete biti pošteđeni", napisala je.

"Vlada sve radi u korist hotelskog lobija"

Matić smatra da Vlada RH svojim potezima pogoduje hotelskom lobiju, a kao krajnji cilj vidi prebacivanje turizma iz ruku hrvatskih građana u ruke stranih investitora.

"Hrvatska vlada sve radi u korist hotelskog lobija, a jedini joj je cilj prebaciti turizam iz ruku hrvatskih građana u ruke stranih investitora", istaknula je. U nastavku je najavila kako očekuje burnu jesen i moguće okupljanje nezadovoljnih građana, među kojima bi, kako kaže, mogli biti i iznajmljivači.

"Očekujem da će ova jesen biti burna i da će na ulicama biti brojni građani, među kojima su i iznajmljivači. Vjerujem da će ove jeseni biti prilike da se okupimo na brojnim trgovima", poručila je Matić.

"Maknite svoje šape s hrvatskog turizma"

U završnici objave uputila je iznimno oštru poruku Vladi RH, optužujući je da je hrvatski turizam stavila "na prodaju".

"Vladi RH poručujem da makne svoje šape s hrvatskog turizma koji su stavili na prodaju. Nakon što su sredili sitne poduzetnike i obrtnike, prodali banke, na red je došao i turizam. Gospodo, neće moći. Nećete s našim vlasništvom raspolagati. Generacije su naše nekretnine stvarale, a niste vi. Gamadi, protunarodna, protuhrvatska i veleizdajnička, otkačite od nas", zaključila je Matić.