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Splićanka poslala žestoku poruku: "Gospodo, neće moći. Nećete s našim vlasništvom raspolagati. Gamadi..."

"Očekujem da će ova jesen biti burna i da će na ulicama biti brojni građani, među kojima su i iznajmljivači. Vjerujem da će ove jeseni biti prilike da se okupimo na brojnim trgovima"
Hana Matić

Hana Matić, potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, oštro je na Facebooku kritizirala Vladu Republike Hrvatske zbog novih mjera u turizmu, poručivši kako se, prema njezinu mišljenju, sustavno zadire u prava malih iznajmljivača.

U svom istupu posebno se osvrnula na pitanje stečenih prava, tvrdeći kako se u Hrvatskoj ona ne primjenjuju jednako na sve.

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"Stečena prava u Hrvatskoj ovise o tome tko ste"

"Znate li što su stečena prava? To vam u Hrvatskoj ovisi isključivo o tome tko ste vi, a ne o samim pravima. Naime, mi u Hrvatskoj imamo paralelan zakonski sustav koji kaže da su Hiltonu u Rijeci stečena prava urezana u kamen i njih ne smijete dirati niti propitkivati. To je žalosno, a to isto misli i jedan ministar", poručila je Matić.

Dodala je kako je, prema njezinu mišljenju, takav pristup posebno ponižavajući prema hrvatskim iznajmljivačima, ali i prema braniteljima. "Žalosno je to za branitelje kojima su ukinuta stečena prava, ponižavajuće za hrvatske iznajmljivače kojima su također ukinuta, a svakom novom izmjenom zakona ukidat će se nova stečena prava iznajmljivača. Očekujte novo ukidanje stečenih prava, nemojte misliti da ćete biti pošteđeni", napisala je.

"Vlada sve radi u korist hotelskog lobija"

Matić smatra da Vlada RH svojim potezima pogoduje hotelskom lobiju, a kao krajnji cilj vidi prebacivanje turizma iz ruku hrvatskih građana u ruke stranih investitora.

"Hrvatska vlada sve radi u korist hotelskog lobija, a jedini joj je cilj prebaciti turizam iz ruku hrvatskih građana u ruke stranih investitora", istaknula je. U nastavku je najavila kako očekuje burnu jesen i moguće okupljanje nezadovoljnih građana, među kojima bi, kako kaže, mogli biti i iznajmljivači.

"Očekujem da će ova jesen biti burna i da će na ulicama biti brojni građani, među kojima su i iznajmljivači. Vjerujem da će ove jeseni biti prilike da se okupimo na brojnim trgovima", poručila je Matić.

"Maknite svoje šape s hrvatskog turizma"

U završnici objave uputila je iznimno oštru poruku Vladi RH, optužujući je da je hrvatski turizam stavila "na prodaju".

"Vladi RH poručujem da makne svoje šape s hrvatskog turizma koji su stavili na prodaju. Nakon što su sredili sitne poduzetnike i obrtnike, prodali banke, na red je došao i turizam. Gospodo, neće moći. Nećete s našim vlasništvom raspolagati. Generacije su naše nekretnine stvarale, a niste vi. Gamadi, protunarodna, protuhrvatska i veleizdajnička, otkačite od nas", zaključila je Matić.

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