Splićanka osvojila 383 tisuće eura na Eurojackpotu! Otkrila kako je odabrala dobitne brojeve

Sreća se osmjehnula jednoj Splićanki koja je na Eurojackpotu osvojila čak 383.052,80 eura! Pogodila je pet glavnih brojeva i jedan dodatni broj, a iza njezine dobitne kombinacije krije se zanimljiva obiteljska priča. Naime, brojeve koji su joj donijeli pravo malo bogatstvo odabrala je prema datumima rođendana i važnih obiteljskih obljetnica.

Riječ je o kombinaciji koju redovito uplaćuje, a upravo joj je ta upornost 11. rujna donijela jedan od najvećih dobitaka u životu.

Za dobitak doznala tek na prodajnom mjestu

Zanimljivo je da Splićanka nije odmah znala koliko je novca osvojila. Vijest o dobitku većem od 383 tisuće eura dočekala ju je tek kada je svoj listić dala provjeriti na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije.

Iako ju je iznos iznenadio, priznala je da je oduvijek vjerovala kako će jednog dana osvojiti veći novčani dobitak.

Sreća joj, inače, nije prvi put bila naklonjena. Ranije je na Lotu 7 osvojila 18.000 i 20.000 kuna, odnosno približno 2400 i 2650 eura. Ipak, ti se dobici teško mogu usporediti s posljednjim, koji joj je donio financijsku sigurnost kakvu mnogi priželjkuju.

Otkrila što će s novcem

Premda nije željela otkrivati konkretne planove, dobitnica je kazala da osvojeni novac namjerava uložiti. Nije otkrila u što će investirati niti hoće li dio iznosa potrošiti na ostvarenje dugogodišnjih želja.

Na pitanje što za nju znači sreća, odgovorila je jednostavno: „Kad si zdrav.”

Ostalim igračima poručila je da budu uporni, a ni sama ne namjerava odustati od svojih omiljenih brojeva. Nastavit će ih uplaćivati i nakon velikog dobitka.

Večeras se igra za 120 milijuna eura

Dok jedna Splićanka već slavi dobitak od 383 tisuće eura, ljubitelji igara na sreću večeras imaju novu priliku okušati sreću.

Na rasporedu je novo izvlačenje Eurojackpota, a glavni dobitak iznosi vrtoglavih 120 milijuna eura.