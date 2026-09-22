Splićanka nije ni slutila kakva joj se bitka odvija u vrtu: "Izgledala je u početku kao da se dosađuje"

Dok je Marija Paro u svom splitskom vrtu fotografirala cvijeće za svoju posljednju kolumnu na Dalmaciji Danas, nije ni slutila da će joj se nekoliko trenutaka poslije pred očima odigrati prizor kakav se puno češće gleda u dokumentarcima o prirodi.

Među cvijećem se nalazila bogomoljka. Isprva nije djelovala osobito zainteresirano za ono što se oko nje događa. Onda se pojavio bumbar.

– Trenutak prije izgledalo je kao da se bogomoljka dosađuje. Nisam ni slutila da zapravo vreba bumbara s cvijeća. Nažalost po bumbara, borba je trajala kratko jer ga je uzela u smrtonosni zagrljaj iz kojega mu nije bilo spasa – opisala nam je Marija Paro prizor kojem je svjedočila.

Ona se nije dosađivala – čekala je

Takvo ponašanje zapravo je vrlo karakteristično za bogomoljke. One su tipični predatori iz zasjede: mogu dugo gotovo nepomično čekati na biljci dok im se potencijalni plijen dovoljno ne približi. Posebno pogodno mjesto za zasjedu može biti upravo cvijet, jer privlači brojne kukce.

Kada procijeni da je plijen dovoljno blizu, slijedi iznimno brz napad prednjim nogama. One nisu slučajno savijene u karakterističan položaj po kojem je bogomoljka dobila ime – riječ je o snažnim lovnim nogama opremljenima bodljama kojima plijen hvata i čvrsto zadržava.

Upravo je taj trenutak Marija zabilježila u svom vrtu.

Pčele i bumbari također mogu završiti na jelovniku

Iako bogomoljke često povezujemo s muhama, skakavcima i sličnim kukcima, njihov jelovnik može biti znatno raznovrsniji. Znanstvena istraživanja zabilježila su da bogomoljke love i pčele te druge oprašivače, a cvijeće im može služiti kao idealna točka za čekanje plijena.

Kod većih vrsta plijen nakon napada praktički nema mnogo vremena za reakciju. Bogomoljka ga prednjim nogama privuče prema tijelu i počinje jesti dok ga još drži čvrsto zarobljenog.

Zato je Marijin opis „smrtonosnog zagrljaja“ zapravo prilično slikovit prikaz načina na koji ovaj predator lovi.

Mirnoća koja vara

Bogomoljke su zanimljive i po izrazito razvijenom vidu. Velike oči i pokretljiva glava omogućuju im da vrlo dobro prate ono što se događa oko njih, a plijen prvenstveno otkrivaju vizualno. Dok čovjeku mogu izgledati kao da nepomično promatraju okolinu, u stvarnosti mogu pažljivo pratiti kretanje budućeg obroka.

Njihova strategija upravo je suprotna jurnjavi: potrošiti što manje energije, ostati neprimjetan i reagirati tek kada se plijen nađe na pravoj udaljenosti.

A ovaj put pravi trenutak dogodio se pred objektivom – usred jednoga sasvim običnog splitskog vrta.

Od Gaillardije do male drame među cvijećem

Zanimljivo, prizor se dogodio upravo dok je Marija pripremala materijal vezan uz svoju novu kolumnu o Gaillardiji, biljci koja joj je od nekada neželjenog gosta u vrtu postala jedna od omiljenih vrtnih vrsta.

Dok je fotografirala cvijeće i kukce koji ga posjećuju, priroda joj je servirala sasvim drugu priču.

Bumbar je došao po svoj obrok. Bogomoljka je čekala svoj.

Ovoga puta samo je jedna od njih dvije otišla dalje.