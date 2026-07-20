Splićanka Lea Ostoić među najboljima u državi: Maksimalan rezultat na jednom od najtežih dijelova mature

Splićanka Lea Ostoić ovogodišnju državnu maturu pamtit će po rezultatu kojim se može pohvaliti tek nekolicina maturanata. Jedna je od samo dvoje učenika u Hrvatskoj koji su ostvarili 100 posto na eseju i sažetku iz Hrvatskog jezika. Istodobno je čak 323 maturanata napisalo esej sa stopostotnim uspjehom, no nitko nije uspio objediniti maksimalan rezultat na svim dijelovima ispita iz Hrvatskog jezika.

Lea priznaje kako ju je ovakav uspjeh ugodno iznenadio.

– Kada sam vidjela rezultate, prvo sam osjetila veliko olakšanje jer je završilo dugo razdoblje iščekivanja i neizvjesnosti oko toga jesam li ispunila vlastita očekivanja. Nakon toga uslijedili su sreća, ponos i zadovoljstvo – kaže.

Iako joj je Hrvatski jezik oduvijek bio jedan od omiljenih školskih predmeta, maksimalan broj bodova nije očekivala.

– Rezultat me definitivno iznenadio. Hrvatski mi je oduvijek bio jedan od dražih predmeta i dobro sam se snalazila u pisanju, ali ipak nisam očekivala maksimalan broj bodova. Zato me ovaj uspjeh posebno razveselio – ističe.

Za maturu se pripremala postupno, bez posebnog rasporeda, oslanjajući se ponajprije na vlastiti rad.

– Ponavljala sam književna djela, rješavala ispite iz prethodnih godina i nastojala se što bolje upoznati s kriterijima prema kojima se ocjenjuju sažetak i esej. Mislim da mi je upravo to najviše pomoglo jer sam znala što se na ispitu očekuje – objašnjava.

Dodaje kako su joj školske pripreme bile vrlo korisne, no najveći dio posla odradila je samostalno.

– Školske pripreme su mi bile jako korisne, a imala sam i profesoricu koja me dobro pripremila i usmjerila. Ipak, najveći dio posla svodio se na samostalno vježbanje, rješavanje ispita i ponavljanje gradiva – kaže Lea.

Na putu do izvrsnog rezultata podršku su joj pružile i profesorice iz škole. Hrvatski jezik predavala joj je profesorica Ema Bodrožić-Selak, dok je školske pripreme za državnu maturu vodila profesorica Iva Polić.

Budućim maturantima savjetuje da se ne usredotoče samo na učenje činjenica, nego i na razumijevanje forme ispita.

– Za uspješno pisanje sažetka najvažnije je dobro poznavati formu prema kojoj se piše. Kod eseja je važno pročitati lektire ili barem kvalitetne i detaljne sadržaje kako bi se razumjela djela i njihove glavne ideje. Korisna mi je bila i Radiomatura, posebno za književna djela koja traže malo dublje razumijevanje. Također, prije mature dobro je napisati nekoliko sažetaka i eseja kako bi se stekla sigurnost u pisanju – savjetuje.

Za razliku od mnogih maturanata, tremu nije osjećala.

– Vjerovala sam da sam se dobro pripremila i da sam dala sve od sebe pa sam na maturu otišla prilično mirna – kaže.

Ističe da tijekom priprema nije zapostavila svakodnevni život.

– Trenirala sam, izlazila, putovala i radila sve što inače radim. Znala sam da uz sve to moram pronaći vrijeme i za pripreme pa sam učenje uklapala u svoju svakodnevicu, bez osjećaja da mi se cijeli život vrti samo oko mature – govori.

Lea kaže da joj ovaj uspjeh puno znači jer predstavlja potvrdu uloženog truda.

– Jako mi znači jer je to potvrda da se trud i rad isplate – zaključuje.

Najdraži predmeti tijekom srednjoškolskog obrazovanja bili su joj Hrvatski jezik i Biologija, a upisuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, gdje će studirati edukacijsku rehabilitaciju.

– Privukla me mogućnost da u budućnosti radim s ljudima i pomažem djeci i odraslima u suočavanju s različitim teškoćama. Smatram da je to zanimanje koje ima velik društveni značaj, a istovremeno i nešto što će me osobno ispunjavati – kaže.

Upitali smo je i gdje se vidi za nekoliko godina, kao i ima li jasnu viziju svoje buduće karijere.

- Nemam još jasnu viziju svoje buduće karijere, ali mogu reći da se ne vidim samo u jednom smjeru. Fakultet je svakako dio mojih planova, ali imam još dosta ideja i interesa za budućnost. Za sada ne razmišljam previše unaprijed jer se puno toga može promijeniti.

Budućim maturantima poručuje da vjeruju u sebe i svoj rad.

– Poručila bih im da se ne opterećuju previše i da vjeruju u svoj rad. Najvažnije je krenuti na vrijeme, pripremati se postupno i ne dopustiti da ih strah od mature spriječi da pokažu svoje znanje. Uz dobru pripremu sve je puno lakše – poručuje.