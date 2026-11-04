Splićanka Ivana Mandarić otputovala na Svjetsko prvenstvo: "Sanjam o medalji, ostavit ću srce na borilištu!"

Splićanka Ivana Mandarić jedna je od sedmero hrvatskih reprezentativaca koji će od 6. do 8. studenoga nastupiti na jubilarnom 50. Svjetskom SAMBO prvenstvu u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana. Hrvatska reprezentacija već je otputovala na natjecanje, a splitska sportašica ne skriva ambicije uoči jednog od najvažnijih nastupa u dosadašnjoj karijeri.

Pred najboljim svjetskim borcima želi pokazati rezultate višemjesečnih priprema, tijekom kojih je posebnu pozornost posvetila fizičkoj i mentalnoj spremnosti. "Predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu za mene je velika čast i ponos, ali i odgovornost. Poseban je osjećaj znati da sav trud, rad i odricanja vode do prilike da nastupim među najboljima na svijetu. U Uzbekistan odlazim motivirana, spremna dati svoj maksimum i pokazati sve ono na čemu sam radila. Konkurencija će sigurno biti jaka, ali vjerujem u sebe, svoj rad i svoje mogućnosti. Cilj mi je ostvariti što bolji rezultat i dostojno predstaviti Hrvatsku", poručila je Mandarić.

Poraz na Europskom prvenstvu pretvorila u dodatnu motivaciju

Put do svjetske smotre nije bio jednostavan. Nakon što je u svibnju poražena u prvom kolu Europskog prvenstva, Mandarić je odlučila dodatno intenzivirati pripreme. Već na dan povratka s natjecanja nastavila je trenirati, analizirajući pogreške i radeći na nedostacima koje je uočila tijekom nastupa. "Taj poraz bio mi je dodatna motivacija da još više radim na sebi. Analizirala sam svoje pogreške, poradila na nedostacima i posvetila se stvarima koje trebam poboljšati. Najviše sam radila na kondiciji i mentalnoj spremnosti jer smatram da na ovako velikom natjecanju, osim fizičke pripremljenosti, veliku ulogu igra i mentalna snaga", istaknula je.

Posebnu motivaciju pronalazi i u gradu iz kojeg dolazi. Kako kaže, Split je grad snažne sportske tradicije, a nastup pod hrvatskom zastavom za nju predstavlja ostvarenje jednog od važnih sportskih ciljeva. "Bilo je trenutaka kada je bilo teško uskladiti sve obveze, ali ljubav prema sportu i želja za napretkom uvijek su me gurale dalje. Split je grad s velikim sportskim duhom i ponosna sam što dolazim iz njega. Biti dio hrvatske reprezentacije za mene je velika motivacija, ali i dokaz da se trud i upornost na kraju isplate", kazala je Mandarić. Iako je svjesna snažne konkurencije koja je očekuje u Uzbekistanu, splitska reprezentativka jasno ističe da joj je želja boriti se za svjetsko odličje. "Trudila sam se na svakom treningu pomaknuti vlastite granice i biti bolja nego jučer. Naravno, kao i svaki sportaš, sanjam o medalji i vrhunskom rezultatu. Hoće li sav taj rad biti dovoljan za medalju, vidjet ćemo. Ono što sigurno znam jest da ću dati svoj maksimum i ostaviti srce na borilištu", poručila je Ivana Mandarić.

Hrvatska u Uzbekistan stigla sa sedmero reprezentativaca

Uz splitsku sportašicu, na Svjetskom prvenstvu nastupit će još šest hrvatskih predstavnika: Tin Straža, Josip Berc, Luka Matošević, Snježana Kufek, Stella Lovaković i Marino Dugandžić. Među reprezentativcima su i osvajači značajnih međunarodnih odličja. Tin Straža ima svjetsku broncu iz 2023. godine, a ove je godine osvojio zlato na Europskom SAMBO kupu. Josip Berc također je ove godine osvojio broncu na Europskom kupu, dok Luka Matošević iza sebe ima seniorsku europsku medalju i ovogodišnje srebro na Europskom kupu.

Hrvatsku reprezentaciju predvode izbornici Željko Banić i Hrvoje Petranović, dok je direktor reprezentacije i glavni tajnik Hrvatskog SAMBO saveza Mario Jurković.