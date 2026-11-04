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Splićanka Ivana Mandarić otputovala na Svjetsko prvenstvo: "Sanjam o medalji, ostavit ću srce na borilištu!"

"Hoće li sav taj rad biti dovoljan za medalju, vidjet ćemo"
IVANA MANDARIC

Splićanka Ivana Mandarić jedna je od sedmero hrvatskih reprezentativaca koji će od 6. do 8. studenoga nastupiti na jubilarnom 50. Svjetskom SAMBO prvenstvu u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana. Hrvatska reprezentacija već je otputovala na natjecanje, a splitska sportašica ne skriva ambicije uoči jednog od najvažnijih nastupa u dosadašnjoj karijeri.

Pred najboljim svjetskim borcima želi pokazati rezultate višemjesečnih priprema, tijekom kojih je posebnu pozornost posvetila fizičkoj i mentalnoj spremnosti. "Predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu za mene je velika čast i ponos, ali i odgovornost. Poseban je osjećaj znati da sav trud, rad i odricanja vode do prilike da nastupim među najboljima na svijetu. U Uzbekistan odlazim motivirana, spremna dati svoj maksimum i pokazati sve ono na čemu sam radila. Konkurencija će sigurno biti jaka, ali vjerujem u sebe, svoj rad i svoje mogućnosti. Cilj mi je ostvariti što bolji rezultat i dostojno predstaviti Hrvatsku", poručila je Mandarić.

HRVATSKA SAMBO REPREZENTACIJA 2

Poraz na Europskom prvenstvu pretvorila u dodatnu motivaciju

Put do svjetske smotre nije bio jednostavan. Nakon što je u svibnju poražena u prvom kolu Europskog prvenstva, Mandarić je odlučila dodatno intenzivirati pripreme. Već na dan povratka s natjecanja nastavila je trenirati, analizirajući pogreške i radeći na nedostacima koje je uočila tijekom nastupa. "Taj poraz bio mi je dodatna motivacija da još više radim na sebi. Analizirala sam svoje pogreške, poradila na nedostacima i posvetila se stvarima koje trebam poboljšati. Najviše sam radila na kondiciji i mentalnoj spremnosti jer smatram da na ovako velikom natjecanju, osim fizičke pripremljenosti, veliku ulogu igra i mentalna snaga", istaknula je.

HRVATSKA SAMBO REPREZENTACIJA

Posebnu motivaciju pronalazi i u gradu iz kojeg dolazi. Kako kaže, Split je grad snažne sportske tradicije, a nastup pod hrvatskom zastavom za nju predstavlja ostvarenje jednog od važnih sportskih ciljeva. "Bilo je trenutaka kada je bilo teško uskladiti sve obveze, ali ljubav prema sportu i želja za napretkom uvijek su me gurale dalje. Split je grad s velikim sportskim duhom i ponosna sam što dolazim iz njega. Biti dio hrvatske reprezentacije za mene je velika motivacija, ali i dokaz da se trud i upornost na kraju isplate", kazala je Mandarić. Iako je svjesna snažne konkurencije koja je očekuje u Uzbekistanu, splitska reprezentativka jasno ističe da joj je želja boriti se za svjetsko odličje. "Trudila sam se na svakom treningu pomaknuti vlastite granice i biti bolja nego jučer. Naravno, kao i svaki sportaš, sanjam o medalji i vrhunskom rezultatu. Hoće li sav taj rad biti dovoljan za medalju, vidjet ćemo. Ono što sigurno znam jest da ću dati svoj maksimum i ostaviti srce na borilištu", poručila je Ivana Mandarić.

IVANA MANDARIC

Hrvatska u Uzbekistan stigla sa sedmero reprezentativaca

Uz splitsku sportašicu, na Svjetskom prvenstvu nastupit će još šest hrvatskih predstavnika: Tin Straža, Josip Berc, Luka Matošević, Snježana Kufek, Stella Lovaković i Marino Dugandžić. Među reprezentativcima su i osvajači značajnih međunarodnih odličja. Tin Straža ima svjetsku broncu iz 2023. godine, a ove je godine osvojio zlato na Europskom SAMBO kupu. Josip Berc također je ove godine osvojio broncu na Europskom kupu, dok Luka Matošević iza sebe ima seniorsku europsku medalju i ovogodišnje srebro na Europskom kupu.

Hrvatsku reprezentaciju predvode izbornici Željko Banić i Hrvoje Petranović, dok je direktor reprezentacije i glavni tajnik Hrvatskog SAMBO saveza Mario Jurković.

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