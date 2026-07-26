Splićaninu stigao poziv koji je odmah izazvao sumnju: Jedno pitanje razotkrilo je moguću prijevaru

Našoj redakciji javio se čitatelj iz Splita koji tvrdi da je bio meta pokušaja prijevare povezane s financijskom aplikacijom Revolut. Nepoznata osoba kontaktirala ga je putem aplikacije Meet, predstavljajući razgovor kao obveznu provjeru korisničkih podataka. Prema njegovim riječima, pozivatelj ga je prvo pitao koje financijske usluge i aplikacije koristi, nakon čega mu je rekao da mora potvrditi svoje podatke kako bi mogao nastaviti koristiti Revolut.

Pitanje o kartici odmah je izazvalo sumnju

Razgovor je postao posebno sumnjiv kada je nepoznata osoba od čitatelja zatražila datum isteka njegove bankovne kartice. Čitatelj podatke nije otkrio, a razgovor je ubrzo prekinut. Iako nije moguće sa sigurnošću utvrditi tko je stajao iza poziva, opisani slučaj ima obilježja takozvanog vishinga, odnosno phishing prijevare koja se provodi glasovnim pozivima. Nacionalni CERT vishing opisuje kao prijevaru u kojoj se počinitelj lažno predstavlja i pokušava žrtvu navesti da mu otkrije osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Cilj može biti krađa novca, pristup korisničkim računima ili instaliranje zlonamjernog softvera.

Iskoristili stvarni zahtjev Revoluta kao uvjerljivu priču?

Posebno je opasno što su pozivatelji, prema tvrdnji čitatelja, spominjali ažuriranje podataka koje Revolut doista može zatražiti od svojih korisnika. Revolut navodi da zbog provjere identiteta i zakonskih obveza korisnike povremeno može tražiti ponovno potvrđivanje osobnih podataka ili dostavljanje važećih dokumenata. Međutim, takvi zahtjevi pojavljuju se unutar službene aplikacije ili kroz službene kanale, uz objašnjenje zbog čega su podaci potrebni. Prevaranti često koriste stvarne promjene, obavijesti i sigurnosne postupke kako bi njihova priča zvučala uvjerljivo. U ovom slučaju, sudeći prema opisu čitatelja, legitimna mogućnost provjere korisničkog računa mogla je poslužiti kao mamac za izvlačenje podataka s kartice.

Iz Revoluta jasno navode da njihovi djelatnici neće neočekivano nazvati korisnika i putem telefona od njega tražiti sigurnosne ili verifikacijske kodove. Poziv korisničke podrške mora biti prethodno dogovoren i potvrđen, a Revolut je uveo i pozive unutar same aplikacije kako bi korisnici mogli provjeriti razgovaraju li zaista s njihovim djelatnikom. Sumnju bi posebno trebao izazvati svaki neočekivani poziv tijekom kojeg se traže broj kartice, datum isteka, sigurnosni CVV broj, PIN, jednokratna zaporka ili kod za potvrdu transakcije.

Hrvatska udruga banaka također upozorava da djelatnici banaka telefonom ne traže povjerljive podatke s kartica.

Što napraviti ako primite ovakav poziv?

Poziv treba odmah prekinuti i ne otkrivati nikakve osobne ili financijske podatke. Eventualni zahtjev za potvrđivanje podataka treba provjeriti isključivo otvaranjem službene Revolut aplikacije i kontaktiranjem podrške putem chata unutar aplikacije.

Ako je korisnik već otkrio podatke s kartice, karticu bi trebao odmah zamrznuti u aplikaciji, promijeniti sigurnosne podatke i provjeriti postoje li nepoznate transakcije. Revolut savjetuje da se s prevarantom prekine svaka komunikacija te da se sumnjiva transakcija odmah prijavi. U slučaju financijske štete, neovlaštenih transakcija ili predavanja pristupnih podataka potrebno je kontaktirati Revolut i prijaviti slučaj policiji.